René Karst vannacht overleden op 59-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

René Karst is vannacht overleden op 59-jarige leeftijd. Zijn management bevestigt het nieuws op sociale media. De zanger stond bekend om zijn vrolijke repertoire en herkenbare stemgeluid.

Zijn overlijden komt onverwacht. Met zijn vrolijke verschijning was René Karst een graag geziene gast op evenementen. Collega’s reageren dan ook geschokt.

Bericht van management

Het management schrijft: ‘Met diepe droefheid geven wij kennis van het overlijden van René Karst. René is vanmorgen niet meer wakker geworden en op een vredige manier heengegaan. We zijn ontroostbaar. Met zijn muziek, warmte en unieke persoonlijkheid heeft hij vele, maar vooral onze, harten geraakt.’ Het team deelt verder geen aanvullende informatie.

Tekst gaat verder onder post.

Bekende nummers

René brak bij het grote publiek door met onder meer Liever Te Dik In De Kist, dat hij in 2016 uitbracht. Ook Atje voor de sfeer uit 2019 werd een grote hit en bleef jarenlang populair bij optredens en evenementen. De zanger stond al vroeg op het podium. In 1979 begon René met optreden samen met zijn moeder onder de naam Duo Karst. In 2007 maakte hij de stap naar een solocarrière, waarmee hij een nieuwe fase in zijn muzikale leven startte. Toen zijn solocarrière in 2008 succesvol werd, legde René zijn functie als gemeenteraadslid in Hoogeveen voor het CDA neer. Hij koos er toen voor zich volledig op zijn muziek te focussen, een keuze die bepalend zou worden voor de rest van zijn loopbaan.

Reacties van collega’s

Onder de aankondiging stromen reacties van geschrokken BN’ers binnen. Zo schrijft Chantal Janzen: ‘Och mensen wat een verdriet… René was een heel mooi mens om mee te werken. Alle sterkte voor jullie.’ Roy Donders reageert: ‘Niet te bevatten , we gaan je vreselijk missen . Jouw lach, jouw muziek, maar vooral jouw vrolijke aanwezigheid.. dankbaar dat ik je kort geleden een stuk beter heb mogen leren kennen.’ Evelien de Bruijn richt zich tot de nabestaanden: ‘Lieve familie, lieve Wendy, wat een groot verdriet voor jullie. Weet dat René ongelooflijk geliefd is en zal blijven. Dat gaat jullie vast helpen, deze moeilijke tijd.

De aardigste van allemaal. Het is oneerlijk.’

FOTO: ANP