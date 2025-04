Dít is waarom S10 niet op Paaspop staat dit weekend

Slecht nieuws voor fans van S10: de 24-jarige zangeres heeft haar optredens tijdens Paaspop moeten afzeggen vanwege privéomstandigheden. Dat meldt het festival zaterdag.

S10 zou zondagavond zowel een soloshow geven als een gezamenlijke dj-set draaien met Froukje. De programmering is inmiddels aangepast. In de Phoenixtent neemt My Baby zondagavond haar plek in. In de Roxy treedt Flaire later op de avond op in plaats van Frok & Roll + SDonnie, de dj-set van S10 en Froukje.

Het management van S10 heeft laten weten verder geen mededelingen te doen over de privéomstandigheden. Vooralsnog staat haar tour, die komende donderdag van start gaat, nog wel op de agenda.

Paaspop in het Brabantse Schijndel markeert traditioneel de start van het Nederlandse festivalseizoen. Op het affiche prijken dit jaar onder anderen Claude, Guus Meeuwis, Bente, Kensington, FLEMMING, Hannah Mae, Kris Kross Amsterdam, Loreen, Pommelien Thijs, Roxy Dekker en Yves Berendse.

