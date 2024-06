FLEMMING weer aanwezig bij Groots met een zachte G

FLEMMING is dinsdagavond weer aanwezig bij de concertreeks Groots met een zachte G van Guus Meeuwis in Eindhoven. Dat deelt de gastheer op Instagram. De 28-jarige FLEMMING miste door ziekte drie van de negen Groots-concerten waarvoor hij als gastartiest was aangekondigd.

“Nog meer leuk nieuws!”, schrijft Meeuwis, nadat hij eerder op de dag al had gedeeld dat hij was benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. “FLEMMING is beter en vanavond weer van de partij bij Groots met een zachte G.”

Voor FLEMMING is het dinsdag sowieso ook al een heugelijke dag, want de zanger lunchte op Paleis Noordeinde met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Hij was een van de genodigden van de jaarlijkse uitblinkerslunch.