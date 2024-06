And Just Like That-ster Sara Ramirez is gescheiden

Acteur Sara Ramirez, bekend van Sex and the City-sequel And Just Like That, is gescheiden van hun man Ryan DeBolt. Dat meldt E! News.

Het tweetal kondigde drie jaar geleden al aan uit elkaar te gaan, maar nu zijn de papieren ook ingediend. Zij trouwden in 2012. Uit de papieren wordt duidelijk dat het tweetal al in 2018 niet meer samenwoonde.

Lees ook: Deze actrice is uit spin-off Sex and the City geknikkerd

Uit serie geschreven

Ramirez, die zich als non-binair identificeert, was de afgelopen twee jaar te zien als comedian Che Diaz in And Just Like That. Recent kondigden de makers aan dat het personage Che in het derde seizoen niet meer terugkeert. Ze speelde ook de rol van Dr. Callie Torres in de serie Grey’s Anatomy.