Britney Spears reageert fel op uitspraken ex Kevin Federline: ‘Constante gaslighting’

De ruzie tussen Britney Spears (43) en haar ex-man Kevin Federline (47) laait opnieuw op. In zijn aankomende memoires You Thought You Knew deelt Kevin zijn zorgen over de mentale gezondheid van de zangeres en hun twee zoons, Sean Preston (18) en Jayden James (17). Maar Britney slaat hard terug.

Extreem pijnlijk en uitputtend

In een emotioneel bericht op Instagram omschrijft ze wat de uitlatingen van haar ex met haar doen. ‘De constante gaslighting van mijn ex-man is extreem pijnlijk en uitputtend,’ schrijft ze. Britney beweert dat ze jarenlang alles heeft geprobeerd om een normale relatie met haar kinderen te behouden. ‘Eén zoon heeft mij de afgelopen vijf jaar slechts 45 minuten gezien en de ander heeft me in die tijd maar vier keer bezocht. Ik heb ook trots,’ aldus de zangeres.

Ze beschuldigt Kevin ervan de band met haar kinderen bewust te ondermijnen. ‘Ze hebben altijd gezien hoe weinig respect mijn vader voor mij had. En nu herhaalt Kevin dat gedrag.’

Toch benadrukt Britney dat haar liefde voor haar zoons onvoorwaardelijk blijft. ‘Ik zal altijd van ze houden en als je me echt kent, dan geef je niets om de roddels over mijn mentale gezondheid en drankgebruik. Ik ben eigenlijk een behoorlijk intelligente vrouw die de afgelopen vijf jaar heeft geprobeerd een heilig privéleven te leiden.’

Volgens een woordvoerder van Britney probeert Kevin opnieuw geld te verdienen over haar rug, nu de alimentatie is gestopt. Britney zelf zegt: “Er staan leugens in dat boek — en ik ben degene die hier echt onder lijdt.”

