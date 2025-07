Zomerfotosessie 2025 én terugblik op Amalia’s val van haar paard

Tekst: Denise Delgado

De traditionele zomerse fotosessie van het Koninklijk Huis zit er weer op. In de zonnige, kleurrijke tuin van Paleis Huis ten Bosch poseerden koning Willem-Alexander (58), koningin Máxima (54) en hun drie dochters ontspannen voor de pers. Tijdens het daaropvolgende persmoment sprak kroonprinses Amalia (21) openhartig over haar recente val van een paard.

Goed herstellende van de val

Het was een warme dag in Den Haag, en het koninklijk gezin nam ruim de tijd voor de aanwezige fotografen. Daarna volgde het traditionele vragenmoment. Prinses Amalia liet weten dat ze goed herstellende is van het ongeval. De val noemde ze ‘ongelukkig en niemands schuld’. “Toen lag mijn arm in een hele vervelende hoek en dacht ik: oei, die doet het niet meer. Toen ben ik naar het ziekenhuis gebracht.”

Positief en professioneel

Koningin Máxima sprak tijdens het persmoment haar bewondering uit voor haar dochter. “Ik vond het geweldig dat ze, ondanks haar val en de pijn, afgelopen week zoveel heeft meegedraaid met enorme positiviteit en professionaliteit.”

Het herstel gaat volgens Amalia nog even duren. Zo moet ze haar arm af en toe in een brace dragen, omdat die snel vermoeid raakt. “Het is een flinke breuk geweest,” gaf ze toe. Of ze er blijvend last van zal houden, weet ze nog niet zeker, maar de verwachtingen zijn positief.

Terug in het zadel

Bang om weer te paard te gaan is ze in elk geval niet. Sterker nog: Amalia staat te popelen om opnieuw in het zadel te klimmen. “Ik was de dagen werkelijk waar aan het aftellen, totdat ik weer in het zadel mocht.”

Lees ook: Prinses Amalia ontslagen uit ziekenhuis

Benieuwd naar de zomerse beelden van het koninklijk gezin? Bekijk hieronder de mooiste foto’s van dit zonnige persmoment.

Zomerfotosessie Koninklijke Familie

Zomerfotosessie Koninklijke Familie

Zomerfotosessie Koninklijk Gezin

Fotosessie Koninklijkhuis

Fotosessie Koninklijkhuis

Fotosessie Koninklijkhuis

Zomerfotosessie Koninklijk Gezin

Bekijk ook:

BEELD: ANP