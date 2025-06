Actueel: Prinses Amalia breekt arm na val van paard

Vervelend nieuws voor prinses Amalia (21): zij is dinsdag van haar paard gevallen en heeft daarbij haar bovenarm gebroken. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekendgemaakt. De prinses wordt geopereerd in het UMC Utrecht.

Operatie

‘De Prinses van Oranje heeft vandaag bij een val van haar paard haar bovenarm gebroken. Zij zal in het UMC Utrecht worden geopereerd,’ aldus de RVD in een verklaring. Verdere details over het ongeluk van Amalia ontbreken voorlopig. Zo is niet duidelijk hoe het precies is gebeurd of welk paard betrokken was.

Passie

Dat Amalia een grote passie heeft voor paardrijden, is geen geheim. Voor haar 21e verjaardag deelde ze actiefoto’s waarop ze te paard in actie te zien is. Ook was ze vorig jaar aanwezig bij de Olympische Spelen, waar ze onder meer de paardensportwedstrijden bijwoonde op het terrein van Paleis Versailles.

Zomerse fotosessie

Aanstaande donderdag staat de jaarlijkse zomerse fotosessie gepland met koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters. Of Amalia daarbij zal zijn, kan de RVD nog niet zeggen. Of ook haar studie gevolgen ondervindt van haar blessure, is op dit moment nog niet duidelijk. De prinses bevindt zich momenteel in de afstudeerfase.

