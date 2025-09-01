Zien: Koninklijk gezin geniet van de Grand Prix in Zandvoort
01/09/2025
Na een pauze van drie weken keerde de Formule 1 afgelopen weekend terug. Voor de Oranjes reden genoeg om een kijkje te nemen. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezochten samen met hun dochters Amalia, Alexia en Ariane het circuit van Zandvoort voor de Nederlandse Grand Prix.
Helemaal fantastisch
Vlak voor de start van de race liepen ze samen over de startgrid, waar ze de bolides en coureurs van dichtbij bekeken. Het gezin genoot zichtbaar van het moment. Zoals elk jaar bezochten de koning en koningin ook de pitstraat om Max Verstappen succes te wensen. Aan Viaplay vertelde Willem-Alexander enthousiast: “Echt helemaal fantastisch om hier tussen te mogen staan.”
Andere koninklijke familieleden
Niet alleen het gezin zelf genoot van de races. Eerder dit weekend waren al andere familieleden aanwezig, onder wie prins Bernhard, mede-eigenaar van het circuit, samen met zijn vader Pieter van Vollenhoven en zijn zoons Samuel en Benjamin. Ook prins Pieter-Christiaan liet zich op Zandvoort zien.
Hoewel Max Verstappen uiteindelijk tweede werd, was de koninklijke familie enorm trots. Bekijk hieronder de beelden:
Lees ook: Dít is waarom Max Verstappen F1-filmpremière oversloeg
Bekijk ook:
BEELD: ANP
LEES OOK
Uit andere media
Acryl of gellak: wat past het beste bij jou?
Déze 5 sterrenbeelden zullen deze herfst innerlijke rust vinden
Zó begon de romance tussen Anna Nooshin en Thijs Boermans