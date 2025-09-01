Zien: Koninklijk gezin geniet van de Grand Prix in Zandvoort

Tekst: Denise Delgado

Na een pauze van drie weken keerde de Formule 1 afgelopen weekend terug. Voor de Oranjes reden genoeg om een kijkje te nemen. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezochten samen met hun dochters Amalia, Alexia en Ariane het circuit van Zandvoort voor de Nederlandse Grand Prix.

Helemaal fantastisch

Vlak voor de start van de race liepen ze samen over de startgrid, waar ze de bolides en coureurs van dichtbij bekeken. Het gezin genoot zichtbaar van het moment. Zoals elk jaar bezochten de koning en koningin ook de pitstraat om Max Verstappen succes te wensen. Aan Viaplay vertelde Willem-Alexander enthousiast: “Echt helemaal fantastisch om hier tussen te mogen staan.”

Andere koninklijke familieleden

Niet alleen het gezin zelf genoot van de races. Eerder dit weekend waren al andere familieleden aanwezig, onder wie prins Bernhard, mede-eigenaar van het circuit, samen met zijn vader Pieter van Vollenhoven en zijn zoons Samuel en Benjamin. Ook prins Pieter-Christiaan liet zich op Zandvoort zien.

Hoewel Max Verstappen uiteindelijk tweede werd, was de koninklijke familie enorm trots. Bekijk hieronder de beelden:

Koning Willem-Alexander en prinses Amalia bekijken de bolides

Prins Bernhard met zoon Benjamin

BEELD: ANP