Koninklijk Gezin Bij Grand Prix Formule 1

Zien: Koninklijk gezin geniet van de Grand Prix in Zandvoort

Tekst: Denise Delgado

01/09/2025

Na een pauze van drie weken keerde de Formule 1 afgelopen weekend terug. Voor de Oranjes reden genoeg om een kijkje te nemen. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezochten samen met hun dochters Amalia, Alexia en Ariane het circuit van Zandvoort voor de Nederlandse Grand Prix.

Helemaal fantastisch

Vlak voor de start van de race liepen ze samen over de startgrid, waar ze de bolides en coureurs van dichtbij bekeken. Het gezin genoot zichtbaar van het moment. Zoals elk jaar bezochten de koning en koningin ook de pitstraat om Max Verstappen succes te wensen. Aan Viaplay vertelde Willem-Alexander enthousiast: “Echt helemaal fantastisch om hier tussen te mogen staan.”

Andere koninklijke familieleden

Niet alleen het gezin zelf genoot van de races. Eerder dit weekend waren al andere familieleden aanwezig, onder wie prins Bernhard, mede-eigenaar van het circuit, samen met zijn vader Pieter van Vollenhoven en zijn zoons Samuel en Benjamin. Ook prins Pieter-Christiaan liet zich op Zandvoort zien.

Hoewel Max Verstappen uiteindelijk tweede werd, was de koninklijke familie enorm trots. Bekijk hieronder de beelden:

Gp Zandvoort 2025 F1 Grand Prix Van Nederland
Autosport: Formule 1, Gp Nederland Race
Koning Willem-Alexander en prinses Amalia bekijken de bolides
Autosport: Formule 1, Gp Nederland Race
Racedag Dutch Grand Prix Formule 1
Prins Bernhard met zoon Benjamin

Lees ook: Dít is waarom Max Verstappen F1-filmpremière oversloeg

BEELD: ANP

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

