Koning Willem-Alexander vaart mee tijdens SAIL

Tekst: Evelien Berkemeijer

Honderden schepen uit binnen- en buitenland meren woensdag af in Amsterdam tijdens SAIL. Het maritieme evenement kan ook tijdens deze feestelijke editie rekenen op koninklijk bezoek.

Koning Willem-Alexander, prins Maurits, prinses Marilène, prinses Mabel en gravin Luana waren aanwezig op het IJ.

Prins Maurits luidt de scheepsbel

Op woensdagochtend luidde prins Maurits de scheepsbel aan boord van de clipper Stad Amsterdam in de haven van IJmuiden. Daarmee gaf hij het startsein voor SAIL 2025. Zijn vrouw, prinses Marilène, vergezelde hem op het schip. Sinds 2014 is Maurits beschermheer van het maritieme evenement, waardoor hij de eer kreeg om de opening te verrichten.

Kameraden voor het leven

Koning Willem-Alexander voer op de eerste dag van SAIL uit vanuit de haven van Monnickendam op het zeiljacht de Groene Draeck. Deze editie deed hij dat niet met zijn gezin, maar met zijn voormalige klasgenoten van de Koninklijke Marine. Veertig jaar geleden begon hij zijn dienstplicht en maakte hij een reis op de Hr.Ms. Urania, waar hij alles leerde over zeemanschap, varen en navigeren. ‘Een kameraadschap voor het leven’, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.

Mabel en Luana bij de SAIL-In parade

Tegen zes uur voer de Groene Draeck de IJhaven binnen, met koning Willem-Alexander aan het roer. Op de boot waren zijn voormalige klasgenoten niet meer aanwezig, maar wel prinses Mabel en gravin Luana. Ook tijdens de vorige editie in 2015 waren moeder en dochter aanwezig bij het maritieme evenement.

Oud-klasgenoten varen opnieuw uit

Het Instagramprofiel van het Koninklijk Huis meldt bij een aantal foto’s: ‘Op 19 augustus, veertig jaar geleden startte Koning Willem-Alexander, toen nog Prins van Oranje, zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine. Hij volgde een opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. Onderdeel hiervan was een reis op de Hr.Ms. Urania, het zeilend schip voor marineofficieren in opleiding. Op het opleidingsschip werd zeemanschap in de praktijk geleerd, zoals navigeren, varen en zeilen. Vandaag varen de voormalige klasgenoten van ARO SDZ 86/1 opnieuw uit, dit keer vanuit de haven van Monnickendam op zeiljacht de Groene Draeck: een kameraadschap voor het leven.’

FOTO: ANP BRON: BLAUW BLOED