Dít is waarom Max Verstappen F1-filmpremière oversloeg

Tekst: Denise Delgado

Tijdens de speciale screening van ‘F1 The Movie’ in Monaco, waar alle andere Formule 1-coureurs aanwezig waren, bleef Max Verstappen (27) woensdag bewust weg. In een video op Viaplay geeft hij nu zelf uitleg.

Andere prioriteiten

“Ik heb de FOM (Formula One Management, red.) ervan op de hoogte gesteld dat ik er niet was,” zegt Max. Zijn prioriteit lag bij zijn privéleven. “Ik wilde meer privétijd doorbrengen, omdat het aan het einde van de dag privétijd is.”

Of hij de film alsnog gaat zien? “Ik ga het downloaden op Apple. Als ik het nu bekijk of over 3 of 4 weken dan is dat ook prima.”

F1 The Movie, met Brad Pitt in de hoofdrol als oud-coureur Sonny Hayes, draait vanaf 26 juni in de Nederlandse bioscopen. Hayes keert na een lange pauze terug in de Formule 1 om het team van zijn vroegere teamgenoot te helpen.

Voor het eerst vader geworden

Max werd onlangs vader van dochter Lily. In de video hieronder is daar meer over te zien.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @VIAPLAY