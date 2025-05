Max Verstappen over geboorte dochter: ‘Heel speciaal’

BN'ers

Gerard Joling blij met gezichtsoperatie: 'Een soort verfrissing'

Gerard Joling is blij met zijn recente gezichtsoperatie. Dat vertelt de zanger vrijdag in RTL Boulevard. Hij vindt het dan ook niet erg dat veel mensen hier kritiek op hebben en had wel verwacht dat het zou “exploderen”. Joling is afgelopen week 65 jaar geworden. “Ik ben er blij mee. Dit is het resultaat”, zegt...