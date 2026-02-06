Zien: William en Kate ontmoeten eerste vrouwelijke aartsbisschop

Tekst: Denise Delgado

Prins William en prinses Kate hebben donderdag kennisgemaakt met Sarah Mullally, de eerste vrouwelijke aartsbisschop van Canterbury. Het bezoek volgde een dag nadat Mullally, vorige week benoemd als opvolger van Justin Welby, bij koning Charles de eed had afgelegd.

Prins William en prinses Kate hebben donderdag kennisgemaakt met Sarah Mullally, de eerste vrouwelijke aartsbisschop van Canterbury. Het bezoek volgde een dag nadat Mullally, vorige week benoemd als opvolger van Justin Welby, bij koning Charles de eed had afgelegd.

Het prinsenpaar ontmoette haar op Lambeth Palace, de officiële residentie van de aartsbisschop. Volgens Hello! duurde het gesprek ongeveer een half uur. William vroeg hoe het met haar ging en of ze al een beetje haar draai had gevonden in haar nieuwe functie.

De tekst gaat verder onder de foto’s

Prince And Princess Of Wales Attend Audience At Lambeth Palace

Prince And Princess Of Wales Attend Audience At Lambeth Palace

Lees ook: Buren niet blij met prins William en prinses Kate

Mullally was eerder bisschop van Londen. Catherine sprak onder meer over de tuinen van het paleis als een plek om tot rust te komen en te reflecteren. Op Instagram is te zien dat zowel William als Catherine het gastenboek tekenden.

De tekst gaat verder onder de video.

Lees ook: William en Kate beginnen nieuw hoofdstuk in droomhuis

Later die dag ontving William ook nog de Aga Khan op Kensington Palace, de spirituele leider van de Nizari Ismaili-moslims, een stroming binnen de sjiitische islam.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @PRINCEANDPRINCESSOFWALES