Kate en William Prince And Princess Of Wales Attend Audience At Lambeth Palace

Zien: William en Kate ontmoeten eerste vrouwelijke aartsbisschop

Tekst: Denise Delgado

06/02/2026

Prins William en prinses Kate hebben donderdag kennisgemaakt met Sarah Mullally, de eerste vrouwelijke aartsbisschop van Canterbury. Het bezoek volgde een dag nadat Mullally, vorige week benoemd als opvolger van Justin Welby, bij koning Charles de eed had afgelegd.

Prins William en prinses Kate hebben donderdag kennisgemaakt met Sarah Mullally, de eerste vrouwelijke aartsbisschop van Canterbury. Het bezoek volgde een dag nadat Mullally, vorige week benoemd als opvolger van Justin Welby, bij koning Charles de eed had afgelegd.

Het prinsenpaar ontmoette haar op Lambeth Palace, de officiële residentie van de aartsbisschop. Volgens Hello! duurde het gesprek ongeveer een half uur. William vroeg hoe het met haar ging en of ze al een beetje haar draai had gevonden in haar nieuwe functie.

De tekst gaat verder onder de foto’s

Prince And Princess Of Wales Attend Audience At Lambeth Palace
Prince And Princess Of Wales Attend Audience At Lambeth Palace
Prince And Princess Of Wales Attend Audience At Lambeth Palace
Prince And Princess Of Wales Attend Audience At Lambeth Palace

Lees ook: Buren niet blij met prins William en prinses Kate

Mullally was eerder bisschop van Londen. Catherine sprak onder meer over de tuinen van het paleis als een plek om tot rust te komen en te reflecteren. Op Instagram is te zien dat zowel William als Catherine het gastenboek tekenden.

De tekst gaat verder onder de video.

Lees ook: William en Kate beginnen nieuw hoofdstuk in droomhuis

Later die dag ontving William ook nog de Aga Khan op Kensington Palace, de spirituele leider van de Nizari Ismaili-moslims, een stroming binnen de sjiitische islam.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @PRINCEANDPRINCESSOFWALES

LEES OOK

Eloise van Oranje blikt terug op jeugd in België: ‘Daar kon ik doen wat ik wilde’
Prinses Laurentien binnenkort te horen in podcast over toeslagenaffaire
Stijlicoon koningin Mary viert 54e verjaardag met nieuwe foto
Koning Harald ontwijkt vragen over stiefkleinzoon Marius en Epstein-documenten
Lees meer Royalty

Uit andere media

Party Platenlabel Universal Aangeklaagd Om Oneerlijke Streaminginkomsten

Henk Westbroek over Henk Temming: ‘Dit komt nooit meer goed’

De vonken vliegen er weer ’s vanaf in een nieuwe ruzie tussen Henk Westbroek (73) en Henk Temming (74).
Vriendin Scheiding

Diandra: ‘Mijn kinderen weten niet dat de scheiding is veroorzaakt door de drugsverslaving van hun vader’

“Voor mijn kinderen is onze scheiding het gevolg van ‘te veel ruzie’. Dat verhaal vertel ik al twee jaar. De echte reden hou ik voor mezelf.” Diandra (45) beschermt haar zoons tegen een waarheid die volgens haar nu nog te zwaar is.
Weekend Jack van Gelder

Johan Derksen en Wilfred Genee doen boekje open over situatie Jack van Gelder

In Vandaag Inside spraken Tina Nijkamp en Johan Derksen over de situatie rondom Jack van Gelder in De Oranjezomer en De Oranjewinter.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise