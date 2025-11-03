The Prince And Princess Of Wales Visit Northern Ireland William Kate

William en Kate beginnen nieuw hoofdstuk in droomhuis

Tekst: Denise Delgado

03/11/2025

Na een bewogen tijd zoeken William (43) en Kate (43) rust in hun nieuwe woning. De Britse prins William en prinses Kate hebben hun intrek genomen in Forest Lodge in Windsor. Volgens insiders voelt het als hun ‘forever home’.

Perfect voor de kinderen

Samen met hun drie kinderen, prins George (12), prinses Charlotte (10) en prins Louis (7), zijn ze tijdens de herfstvakantie verhuisd. Dat meldt The Telegraph. De verhuizing was al sinds augustus gepland. Een woordvoerder van Kensington Palace bevestigde toen dat het gezin ‘later dit jaar zal verhuizen’. Na drie jaar in Adelaide Cottage, ook in Windsor, was het koppel toe aan een vaste plek. “We wilden kijken of Windsor goed bij ons paste,” vertelde Kate eerder dit jaar tijdens de St. Patrick’s Day-parade. “Het is dicht genoeg bij Londen, maar met veel meer groen. Perfect voor de kinderen.”

Acht slaapkamers

Hun nieuwe woning ligt op slechts vier mijl van hun vorige huis, maar is een stuk ruimer: acht slaapkamers in plaats van vier. Toch blijft het gezin zonder inwonend personeel wonen. Volgens People verblijven hun vaste nanny Maria Turrion Borrallo en de huismeiden in andere gebouwen op het landgoed.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Strengere beveiliging

De komst van de koninklijke familie brengt ook veranderingen met zich mee. Rondom Forest Lodge is een veiligheidsperimeter van 3,7 kilometer ingesteld. Hierdoor hebben buurtbewoners geen toegang meer tot delen van Windsor Great Park. Sommigen klagen over het verlies van hun vaste wandelroutes. “We wandelen hier al twintig jaar met onze honden,” vertelde een bewoner aan The Sun. “En nu mag het ineens niet meer.”

Ondanks de commotie zien William en Kate hun nieuwe huis als een plek van stabiliteit. “Forest Lodge wordt hun vaste thuis, ook als William later koning wordt,” aldus een bron. Voor nu genieten ze vooral van de rust en van het gewone gezinsleven, midden in het groen van Windsor.

BEELD: GETTY IMAGES/@PEOPLEHOME
Via: Royalty-Online

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

