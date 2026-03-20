Koning Willem-Alexander overladen met cadeaus, maar niet voor hem

Tekst: Denise Delgado

20/03/2026

Tijdens zijn eendaagse werkbezoek aan Curaçao en Aruba werd koning Willem-Alexander op Aruba verrast met een opvallend cadeau: een doosje met oorbellen. Niet bepaald iets voor de koning zelf, wat meteen zorgde voor een geestig moment.

Het bezoek van de koning stond in het teken van de status aparte die Aruba in 1986 kreeg en het vijftigjarig bestaan van de vlag en het volkslied. Tijdens zijn bezoek deed Willem-Alexander onder meer de Marinierskazerne Savaneta aan, waar hij ook een boom plantte. Daarnaast bezocht hij een stichting die ouderen op Aruba helpt om actief te blijven en sociaal betrokken te zijn.

Cadeau niet voor hem bedoeld

Juist daar werd de koning verrast met een klein houten kistje, met daarin oorbellen van ontwerpster Francis Sling. Toen iemand vroeg of het cadeau voor koningin Máxima bedoeld was, kon Willem-Alexander daar wel om lachen. “Die begreep ik nog net”, grapte hij. Toen vervolgens werd geopperd dat de oorbellen misschien ook iets voor kroonprinses Amalia zouden kunnen zijn, had de koning zijn antwoord meteen klaar: “Oh ja! Nou, die vechten er maar om.”

Niet met lege handen

Na Aruba zette Willem-Alexander zijn bezoek voort op Curaçao, waar hij zijn reis afsloot op een culturele ontmoetingsplek in Willemstad. Ook daar werd hij niet met lege handen weggestuurd: hij kreeg een schaal mee vol producten van het eiland en spullen van The Blue Wave, het nationale voetbalteam. Of hij dat cadeau zelf mag houden, blijft alleen nog even de vraag.

Dat de koning heeft genoten van zijn korte bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk, was in ieder geval duidelijk. Over Aruba sprak hij vol enthousiasme. Volgens Willem-Alexander geeft het eiland hem iedere keer opnieuw energie. Vooral de manier waarop mensen naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen, waardeert hij enorm.

BEELD: ANP

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

