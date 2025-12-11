Staatsbezoek Finse President Alexander Stubb

Willem-Alexander en Máxima ontvangen Finse president in Amsterdam

Tekst: Denise Delgado

11/12/2025

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontvangen de Finse president Alexander Stubb en zijn echtgenote op de Dam in Amsterdam. Na het klinken van beide volksliederen volgt de inspectie van de erewacht. Aansluitend legt de president een krans bij het Nationaal Monument.

Officiële ceremonie op de Dam

Rond 10.30 uur werden op de Dam de volksliederen van Nederland en Finland gespeeld. Aansluitend inspecteerden de koning en de president de erewacht, waarmee het bezoek ceremonieel werd geopend.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Receptie en privélunch in het paleis

Na de ontvangst bracht het gezelschap een bezoek aan het Koninklijk Paleis op de Dam. Daar waren het koningspaar en hun eregasten aanwezig bij een receptie, gevolgd door een privélunch.

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Staatsbezoek Finse President Alexander Stubb
Staatsbezoek Finse President Alexander Stubb
Staatsbezoek President Van Finland
Staatsbezoek President Van Finland
Staatsbezoek President Van Finland
Staatsbezoek President Van Finland

Defensie en veiligheid centraal

Het staatsbezoek van de president is gericht op onderwerpen als defensie en veiligheid. Deze thema’s lopen als rode draad door het programma van de komende twee dagen.

Bezoeken en ontmoetingen later op de dag

Later op de dag staat onder meer een bezoek aan het Amsterdam Drone Lab gepland. Ook gaan de koning en de president naar een Business Forum. In de avond wordt het programma besloten met een staatsbanket, waarbij ook prinses Amalia aanschuift.

Onlangs reisde het koningspaar naar Suriname voor het eerste staatsbezoek sinds koningin Juliana daar op bezoek was in 1978. Tijdens een persmoment werden persoonlijke vragen gesteld aan het paar. Bekijk de video hieronder.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @KONINKLIJKHUIS

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

