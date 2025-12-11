Willem-Alexander en Máxima ontvangen Finse president in Amsterdam
11/12/2025
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontvangen de Finse president Alexander Stubb en zijn echtgenote op de Dam in Amsterdam. Na het klinken van beide volksliederen volgt de inspectie van de erewacht. Aansluitend legt de president een krans bij het Nationaal Monument.
Officiële ceremonie op de Dam
Rond 10.30 uur werden op de Dam de volksliederen van Nederland en Finland gespeeld. Aansluitend inspecteerden de koning en de president de erewacht, waarmee het bezoek ceremonieel werd geopend.
De tekst gaat verder onder de Instagram-video.
Lees ook: Koning laat sportieve kant zien bij WK Handbal: ‘Hij brengt geluk’
Receptie en privélunch in het paleis
Na de ontvangst bracht het gezelschap een bezoek aan het Koninklijk Paleis op de Dam. Daar waren het koningspaar en hun eregasten aanwezig bij een receptie, gevolgd door een privélunch.
De tekst gaat verder onder de foto’s.
Defensie en veiligheid centraal
Het staatsbezoek van de president is gericht op onderwerpen als defensie en veiligheid. Deze thema’s lopen als rode draad door het programma van de komende twee dagen.
Lees ook: Zien: Koningspaar officieel ontvangen door president Ruto in Kenia
Bezoeken en ontmoetingen later op de dag
Later op de dag staat onder meer een bezoek aan het Amsterdam Drone Lab gepland. Ook gaan de koning en de president naar een Business Forum. In de avond wordt het programma besloten met een staatsbanket, waarbij ook prinses Amalia aanschuift.
Onlangs reisde het koningspaar naar Suriname voor het eerste staatsbezoek sinds koningin Juliana daar op bezoek was in 1978. Tijdens een persmoment werden persoonlijke vragen gesteld aan het paar. Bekijk de video hieronder.
Bekijk ook:
BEELD: ANP/INSTAGRAM: @KONINKLIJKHUIS
LEES OOK
Uit andere media
Het verdriet van Justine Pelmelay: ‘Ik ben belazerd en zit dit jaar weer alleen met kerst’
Niels van der Laan over bedreigingen na Sinterklaasjournaal: ‘Niet mals’
Milou en Frank kochten een ‘spookhuis’ als droomhuis: ‘Of we weleens bang zijn? Nee joh!’
Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken