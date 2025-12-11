Willem-Alexander en Máxima ontvangen Finse president in Amsterdam

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontvangen de Finse president Alexander Stubb en zijn echtgenote op de Dam in Amsterdam. Na het klinken van beide volksliederen volgt de inspectie van de erewacht. Aansluitend legt de president een krans bij het Nationaal Monument.

Officiële ceremonie op de Dam

Rond 10.30 uur werden op de Dam de volksliederen van Nederland en Finland gespeeld. Aansluitend inspecteerden de koning en de president de erewacht, waarmee het bezoek ceremonieel werd geopend.

Receptie en privélunch in het paleis

Na de ontvangst bracht het gezelschap een bezoek aan het Koninklijk Paleis op de Dam. Daar waren het koningspaar en hun eregasten aanwezig bij een receptie, gevolgd door een privélunch.

Defensie en veiligheid centraal

Het staatsbezoek van de president is gericht op onderwerpen als defensie en veiligheid. Deze thema’s lopen als rode draad door het programma van de komende twee dagen.

Bezoeken en ontmoetingen later op de dag

Later op de dag staat onder meer een bezoek aan het Amsterdam Drone Lab gepland. Ook gaan de koning en de president naar een Business Forum. In de avond wordt het programma besloten met een staatsbanket, waarbij ook prinses Amalia aanschuift.

Onlangs reisde het koningspaar naar Suriname voor het eerste staatsbezoek sinds koningin Juliana daar op bezoek was in 1978. Tijdens een persmoment werden persoonlijke vragen gesteld aan het paar. Bekijk de video hieronder.

