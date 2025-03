Zien: Koningspaar officieel ontvangen door president Ruto in Kenia

Het welkom werd gemarkeerd door saluutschoten, gevolgd door de volksliederen en een uitvoering van het bekende Keniaanse lied Hakuna Matata – niet te verwarren met het gelijknamige nummer uit The Lion King – door de Kenyan Army Marching Band. De band had echter enige moeite met de uitvoering; niet alle noten klonken zuiver.

De koning landde gisteravond zelf het vliegtuig in Nairobi. Als copiloot neemt hij regelmatig plaats in de cockpit van de Boeing 737. Rond 20.15 uur lokale tijd zette hij het toestel veilig aan de grond op de luchthaven van de Keniaanse hoofdstad.

Denise Delgado

