Koning Wk Handbal (v): Kwartfinale Nederland Hongarije

Koning laat sportieve kant zien bij WK Handbal: ‘Hij brengt geluk’

Tekst: Denise Delgado

11/12/2025

In een uitgelaten Ahoy leefde koning Willem-Alexander (58) luidkeels mee met de Oranje-handbalsters na hun overtuigende zege op Hongarije. Het leverde felicitaties, knuffels en een zichtbaar trotse supporter op. De ploeg plaatste zich voor het eerst sinds 2019 weer voor de laatste vier.

‘Wauw!’, zei de koning na afloop, waarna hij de dolenthousiaste speelsters stuk voor stuk omhelsde. Achter de schermen ging hij zelfs mee in het feest: ‘Wij gaan nog niet naar huis. Nog lange niet, nog lange niet.’

Het halen van het finaleweekend was vooraf de uitgesproken wens. Een uitschakeling in de kwartfinale en dan ook nog in eigen land, zou hard zijn aangekomen. Nu overheersen opluchting en hossende vreugde.

De koning laat zich van zijn spotieve kant zien

De handbalsters bereikten de laatste vier van een groot toernooi en dat voelde als een bevrijding. Het doel, het finaleweekend halen, is binnen, een scenario waarin de kwartfinale het eindstation was geweest, is afgewend.

Dione Housheer houdt de focus

Dione Housheer temperde direct de euforie. ‘Dit is waar we voor kwamen, om het finaleweekend te halen. Ik ben trots, maar we hebben nog niks. We moeten opladen en door naar de halve finale.’

Komt hij vrijdag weer?

De aanwezigheid van de koning viel ook bij de speelsters in de smaak. ‘Ik wilde nog tegen hem zeggen dat hij geluk brengt. Hij moet vrijdag eigenlijk weer komen’, zei Dione met een lach. ‘Maar ik heb hem helaas niet gesproken. Het was heel vet dat hij kwam kijken.’

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @KONINKLIJKHUIS

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

