Koning Willem-Alexander en Máxima juichen TeamNL toe na WK-succes
27/10/2025
Koning Willem-Alexander (58) en koningin Máxima (54) tonen hun trots op de Nederlandse sporters na een indrukwekkende week bij het WK (para)baanwielrennen. Dat maakten zij zondagavond bekend via sociale media.
Gouden kwartet
‘TeamNL schittert op het WK baanwielrennen in Chili,’ schrijven Willem-Alexander en Máxima onder een reeks foto’s op Instagram. Harry Lavreysen is de eerste baansprinter met een ‘gouden kwartet’ en Hetty van de Wouw vestigt een nieuw wereldrecord. ‘We feliciteren hen, maar ook Lorena Wiebes, Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland, Kim Kalee en Steffie van der Peet met hun fantastische prestaties.’
De koningspaar gaat verder: ‘En natuurlijk Hidde Buur en Daniel Abraham die afgelopen week historisch goud bij het WK parabaanwielrennen behaalden.’
Willem-Alexander en Máxima sluiten hun bericht af met de opmerking dat het ‘een geweldige week voor de Nederlandse wielersport’ was.
BEELD: ANP/INSTAGRAM: @KONINKLIJKHUIS
Via: Royalty-Online
