Willem-Alexander en Máxima

Koning Willem-Alexander en Máxima juichen TeamNL toe na WK-succes

Tekst: Denise Delgado

27/10/2025

Koning Willem-Alexander (58) en koningin Máxima (54) tonen hun trots op de Nederlandse sporters na een indrukwekkende week bij het WK (para)baanwielrennen. Dat maakten zij zondagavond bekend via sociale media.

Gouden kwartet

‘TeamNL schittert op het WK baanwielrennen in Chili,’ schrijven Willem-Alexander en Máxima onder een reeks foto’s op Instagram. Harry Lavreysen is de eerste baansprinter met een ‘gouden kwartet’ en Hetty van de Wouw vestigt een nieuw wereldrecord. ‘We feliciteren hen, maar ook Lorena Wiebes, Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland, Kim Kalee en Steffie van der Peet met hun fantastische prestaties.’

Lees ook: Koning Willem-Alexander krijgt speciaal cadeau van koning Filip

De koningspaar gaat verder: ‘En natuurlijk Hidde Buur en Daniel Abraham die afgelopen week historisch goud bij het WK parabaanwielrennen behaalden.’

Willem-Alexander en Máxima sluiten hun bericht af met de opmerking dat het ‘een geweldige week voor de Nederlandse wielersport’ was.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @KONINKLIJKHUIS
Via: Royalty-Online

LEES OOK

Karin Bloemen: ‘Mensen moet elkaar wat gunnen’
OM eist vijf maanden cel tegen Marco Borsato
Marly van der Velden: ‘Hoop dat mijn personage doodgaat’
Fawlty Towers-actrice Prunella Scales (93) overleden

Uit andere media

Party Rechtzaak Zedenzaak Marco Borsato Dag 1

John van den Heuvel zag Marco Borsato ’twijfelen en wankelen’ tijdens verhoor

Misdaadverslaggever John van den Heuvel reageert op de zitting waarin Marco Borsato zich moest verantwoorden voor ontucht met een minderjarige, waarvoor het OM vijf maanden cel eist. Volgens Van den Heuvel stond de zanger zichtbaar onder grote druk, maar had hij zich grondig voorbereid op het verhoor. John vertelt bij RTL Boulevard: “Ik zag duidelijk…
Weekend Karin Bloemen

Karin Bloemen: ‘Mensen moet elkaar wat gunnen’

Karin Bloemen heeft haar buik vol van negativiteit in de wereld. Van haat, van egotrippers, van narcisten. Liever ziet ze dat mensen elkaar wat gunnen, deelt ze deze week in Weekend. “Maar dat gebeurt te weinig.” Wanneer Karin Bloemen door Weekend wordt gevraagd naar waar ze echt van baalt, heeft ze haar antwoord meteen klaar….
Vriendin Led Kerstboom Action

Deze indrukwekkende led kerstboom van Action maakt je tuin helemaal klaar voor de feestdagen

Ben je klaar om je tuin deze kerst te laten stralen? Bij Action vind je nu een budgetvriendelijke led kerstboom van maar liefst 3,50 meter hoog, perfect voor buiten. Deze eyecatcher maakt je tuin helemaal feestklaar.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise