Willem-Alexander en Máxima gaan los tijdens Lady Gaga-concert

Tekst: Denise Delgado

Koning Willem-Alexander (58) en koningin Máxima (54) gingen er zondagavond volledig voor tijdens het uitverkochte Lady Gaga-concert in de Ziggo Dome. Het stel werd dansend tussen de fans gespot, terwijl de zangeres haar The MAYHEM Ball-tour presenteerde.

Op TikTok en Instagram gaan inmiddels de beelden viraal van het koningspaar dat zichtbaar plezier heeft. ‘Royal Monsters! Koning Willem-Alexander and koningin Máxima vermaken zich in Amsterdam bij het Lady Gaga-concert,’ schrijft een Instagram-gebruiker. ‘Royal, royal. Ze zijn toch net als jij en ik?’ voegt een ander toe. ‘Is toch gewoon top?! Ik zou ze zo nog veel vaker willen zien dan die stijve houding van onze koning,’ zegt iemand kritisch. Een fan op TikTok merkt gevat op: ‘Misschien wil Máxima laten zien wie de echte Queen is?’

Het is niet de eerste keer dat de Oranjes hun muzikale kant laten zien. Van meedeinen bij Armin van Buuren tot het bijwonen van optredens van The Streamers op Koningsdag, het koningshuis geniet regelmatig van muziek. Willem-Alexander staat bekend als U2-fan, terwijl Máxima eerder dit jaar enthousiast meezong in de kleedkamer bij de Ladies of Soul.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @ORANGEJUICECHANNEL

Via: Royalty-Online