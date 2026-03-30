Schaatsen prinses Margriet krijgen tweede leven voor goed doel

Tekst: Denise Delgado

De schaatsen van prinses Margriet worden ingezet voor een bijzondere actie. De Hollandse 100, het evenement van prins Bernhard, maakt bekend dat haar oude schaatsen worden verloot om geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar lymfeklierkanker.

Val op het ijs

Margriet deed vorig jaar zelf nog mee aan De Hollandse 100, maar kwam tijdens het schaatsen ten val. Daarbij brak de 83-jarige prinses haar arm. Na dat ongeluk besloot ze niet meer het ijs op te gaan.

Lees ook: Beatrix en Margriet stralen bij Nederlands Balletgala in Amsterdam

De schaatsen waarop ze jarenlang heeft gereden, krijgen nu een nieuwe bestemming. Donateurs van De Hollandse 100 maken kans op het paar. In Blauw Bloed vertelt Margriet dat de schaatsen ‘veel tochten hebben meegemaakt’, maar dat daar nu een einde aan is gekomen. Tegelijkertijd vindt ze het een mooie gedachte dat ze via deze actie toch nog iets kunnen betekenen voor het goede doel.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Opbrengst voor onderzoek

Volgens de website van De Hollandse 100 gaat het om de originele schaatsen van prinses Margriet, in maat 39. De opbrengst van de loterij komt ten goede aan onderzoek naar de aard en behandeling van lymfeklierkanker.

Winnaar krijgt extra verrassing

Wie de loterij wint, krijgt niet alleen de schaatsen mee naar huis, maar ontvangt ook een persoonlijke kaart van prinses Margriet met haar handtekening. De winnaar wordt op 3 april bekendgemaakt.

BEELD: ANP/BLAUWBLOED