Beatrix en Margriet stralen bij Nederlands Balletgala in Amsterdam

Prinses Beatrix (87) en prinses Margriet (82) waren maandagavond aanwezig bij het 27e Nederlands Balletgala van Stichting Dansersfonds ’79 in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

Op Instagram laat het paleis weten dat de prinsessen tijdens de voorstelling een selectie hoogtepunten uit het Nederlandse dansveld kregen te zien. Zo genoten Beatrix en Margriet van optredens van onder andere Het Nederlands Dans Theater, Introdans en het Scapino Ballet Rotterdam. Binnen ontvingen beide prinsessen een boeket. Margriet, beschermvrouwe van Introdans, had haar oudere zus eerder al vergezeld bij het gala.

Ook beelden van Blauw Bloed tonen hoe de prinsessen elkaar bij aankomst begroeten met een zoen en kort poseren voor fotografen.

Het Nederlands Balletgala wordt georganiseerd door Stichting Dansersfonds ’79 om jonge Nederlandse dansers financieel te steunen en hen een podium te bieden. Het jaarlijkse evenement helpt fondsen te werven voor hun ontwikkeling en carrières.

