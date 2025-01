Prinses Margriet blaast 82 kaarsjes uit

Feest op Paleis Het Loo! Prinses Margriet viert vandaag haar 82e verjaardag. Ter ere van deze gelegenheid heeft het koninklijk huis een foto op Instagram gedeeld.

Op de foto uit 2023 poseert Margriet samen met haar hond Boogiewoogie. Ze is het jongere zusje van prinses Beatrix en de tante van koning Willem-Alexander. De prinses woont in de rechtervleugel van Paleis Het Loo in Apeldoorn.

Margriet is de derde dochter van koningin Juliana en prins Bernhard en werd in 1943 geboren in Ottawa, Canada, waar koningin Juliana tijdens de Tweede Wereldoorlog naartoe was gevlucht. Om te voorkomen dat de prinses de Canadese nationaliteit zou krijgen, werd de ziekenhuiskamer waar ze werd geboren tijdelijk extraterritoriaal verklaard. Margriet is het enige lid van de Nederlandse koninklijke familie dat in Noord-Amerika is geboren.

