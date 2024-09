Prinses Alexia begint aan studie in Londen

Prinses Alexia is aangekomen in Londen. De middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima begint deze week aan haar studie aan University College London, deelt het Koninklijk Huis op sociale media.

De 19-jarige Alexia volgt daar de bachelor Science & Engineering for Social Change. Het afgelopen jaar had de prinses een tussenjaar.

Lees ook: ‘Máxima geïrriteerd door kauwgom kauwende Alexia’

Aardje naar haar vaartje

Alexia behaalde in 2023 haar Internationaal Baccalaureaat op het United World College of the Atlantic in Wales. Daarmee trad ze in de voetsporen van haar vader, die eveneens in Wales naar school ging.