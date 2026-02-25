Prince Andrew Relinquishes Titles And Honours

Politie klaar met huiszoekingen bij Andrew Mountbatten-Windsor

Tekst: Denise Delgado

25/02/2026

De politie heeft de doorzoekingen in een voormalige woning van Andrew Mountbatten-Windsor afgerond, laat ze weten. Wat de invallen hebben opgeleverd, is nog niet bekendgemaakt.

Twee locaties onderzocht

Andrew werd donderdag aangehouden in een onderzoek naar een mogelijk ambtsmisdrijf. Daarbij werden meerdere locaties doorzocht. Het landgoed Sandringham, waar hij sinds kort verblijft, is onderzocht. Ook de Royal Lodge in Windsor, waar hij ongeveer twintig jaar woonde, werd doorzocht; daar was de politie langer bezig.

Geen naam genoemd

In de verklaring noemt de politie de ex-prins niet bij naam. In het Verenigd Koninkrijk is het gebruikelijk dat verdachten in dit stadium niet worden geïdentificeerd.

Lees ook: Australische premier wil Andrew uit troonopvolging

Volgens de politie moeten onderzoekers “de tijd en ruimte” krijgen om hun werk voort te zetten. Meer informatie wordt pas gedeeld als dat kan, maar dat zal “voorlopig waarschijnlijk niet” gebeuren.

Lees ook: Andrew Mountbatten-Windsor gearresteerd op verjaardag

Het onderzoek hangt samen met Andrews werkzaamheden voor de Britse overheid. Er wordt gekeken of hij mogelijk informatie doorspeelde aan de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. In de bijbehorende video wordt daar verder op ingegaan.

Bekijk ook:

BEELD: ANP

LEES OOK

In beeld: Willem-Alexander trakteert Jorrit Bergsma op patat mayo
Prinses Eugenie voor het eerst gezien sinds arrestatie Andrew
Oranjes stralen met olympische medaillewinnaars tijdens fotomoment
Na Australië geeft ook Nieuw-Zeeland steun voor verwijderen Andrew uit troonlijn
Lees meer Royalty

Uit andere media

Weekend Royal Ascot Day Four prinses eugenie

Prinses Eugenie voor het eerst gezien sinds arrestatie Andrew
Vriendin Martijn Krabbé

Martijn Krabbé trots op Voice Over Award: ‘Leukste dat er is’
Party Viewing Met Deelnemers Van De Verraders 2025

Deze BN’ers zie je in het nieuwe seizoen van De Verraders
Sante Vrouw Luistert Muziek Met Oortjes

Zijn jouw oortjes of koptelefoon veilig? Lees het hier
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise