Politie klaar met huiszoekingen bij Andrew Mountbatten-Windsor

Tekst: Denise Delgado

De politie heeft de doorzoekingen in een voormalige woning van Andrew Mountbatten-Windsor afgerond, laat ze weten. Wat de invallen hebben opgeleverd, is nog niet bekendgemaakt.

Twee locaties onderzocht

Andrew werd donderdag aangehouden in een onderzoek naar een mogelijk ambtsmisdrijf. Daarbij werden meerdere locaties doorzocht. Het landgoed Sandringham, waar hij sinds kort verblijft, is onderzocht. Ook de Royal Lodge in Windsor, waar hij ongeveer twintig jaar woonde, werd doorzocht; daar was de politie langer bezig.

Geen naam genoemd

In de verklaring noemt de politie de ex-prins niet bij naam. In het Verenigd Koninkrijk is het gebruikelijk dat verdachten in dit stadium niet worden geïdentificeerd.

Volgens de politie moeten onderzoekers “de tijd en ruimte” krijgen om hun werk voort te zetten. Meer informatie wordt pas gedeeld als dat kan, maar dat zal “voorlopig waarschijnlijk niet” gebeuren.

Het onderzoek hangt samen met Andrews werkzaamheden voor de Britse overheid. Er wordt gekeken of hij mogelijk informatie doorspeelde aan de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. In de bijbehorende video wordt daar verder op ingegaan.

Bekijk ook:

BEELD: ANP