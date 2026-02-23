Australische premier wil Andrew uit troonopvolging

Tekst: Denise Delgado

De Australische premier Anthony Albanese heeft zich uitgesproken voor het schrappen van Andrew Mountbatten-Windsor uit de lijn van troonopvolging. In een brief aan de Britse premier Keir Starmer schrijft hij dat zijn regering elk voorstel in die richting zou steunen.

‘Wet moet zijn werk doen’

Albanese benadrukt in de brief dat er eerst een volledig en zorgvuldig onderzoek moet komen naar Andrew Mountbatten-Windsor. Hij zegt het eens te zijn met koning Charles dat ‘de wet zijn beloop moet krijgen’. Volgens hem zijn de beschuldigingen tegen Andrew ernstig en worden ze in Australië serieus genomen.

Nieuwe verdenkingen

Andrew werd vorige week aangehouden op verdenking van wangedrag in een openbare functie. Hij ligt al langer onder vuur door zijn banden met Jeffrey Epstein. Daarnaast zou hij in zijn tijd als handelsgezant vertrouwelijke informatie met Epstein hebben gedeeld, iets wat eerder is ontkend.

Nog achtste in lijn

Hoewel Andrew afgelopen oktober zijn titel verloor, staat hij volgens de huidige regels nog altijd achtste in de troonopvolging. In het Verenigd Koninkrijk wordt al langer gesproken over een wet om hem uit de lijn te verwijderen.

Commonwealth moet akkoord

Een wijziging in de troonopvolging raakt niet alleen het VK. Omdat Charles ook staatshoofd is van andere landen, moeten die landen met aanpassing instemmen, waaronder dus Australië.

