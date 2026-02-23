Prins Andrew School 2048x1404.jpg

Australische premier wil Andrew uit troonopvolging

Tekst: Denise Delgado

23/02/2026

De Australische premier Anthony Albanese heeft zich uitgesproken voor het schrappen van Andrew Mountbatten-Windsor uit de lijn van troonopvolging. In een brief aan de Britse premier Keir Starmer schrijft hij dat zijn regering elk voorstel in die richting zou steunen.

‘Wet moet zijn werk doen’

Albanese benadrukt in de brief dat er eerst een volledig en zorgvuldig onderzoek moet komen naar Andrew Mountbatten-Windsor. Hij zegt het eens te zijn met koning Charles dat ‘de wet zijn beloop moet krijgen’. Volgens hem zijn de beschuldigingen tegen Andrew ernstig en worden ze in Australië serieus genomen.

Nieuwe verdenkingen

Andrew werd vorige week aangehouden op verdenking van wangedrag in een openbare functie. Hij ligt al langer onder vuur door zijn banden met Jeffrey Epstein. Daarnaast zou hij in zijn tijd als handelsgezant vertrouwelijke informatie met Epstein hebben gedeeld, iets wat eerder is ontkend.

Lees ook: Andrew Mountbatten-Windsor gearresteerd op verjaardag

Nog achtste in lijn

Hoewel Andrew afgelopen oktober zijn titel verloor, staat hij volgens de huidige regels nog altijd achtste in de troonopvolging. In het Verenigd Koninkrijk wordt al langer gesproken over een wet om hem uit de lijn te verwijderen.

Commonwealth moet akkoord

Een wijziging in de troonopvolging raakt niet alleen het VK. Omdat Charles ook staatshoofd is van andere landen, moeten die landen met aanpassing instemmen, waaronder dus Australië.

Lees ook: Koning Charles reageert op arrestatie Andrew: ‘Wet moet haar beloop krijgen’

Bekijk ook:

BEELD: ANP

LEES OOK

Andrew schoof kosten massages en luxe reizen door naar de belastingbetaler
Foto’s: William en Kate stralen op rode loper bij BAFTA’s
Koningspaar blikt terug op tiende Nederlandse goud: ‘Sensationele slotmiddag’
Royalty-column: Leven in de schijnwerpers
Lees meer Royalty

Uit andere media

Party Floortje Dessing Nlb 5231720

Zó vocht Floortje Dessing zich terug op tv…
Vriendin Vrouw in een butter yelow en blauwe outfit - lente 2026

De mooiste kleurencombinaties voor lente 2026
Weekend Boer zoekt vrouw

Zes nieuwe singles op het erf: dit is de cast van Boer Zoekt Vrouw
Sante Fruit In De Supermarkt

Groenten en fruit zijn opeens veel duurder (en dit is waarom)
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise