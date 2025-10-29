Oei! Machtsstrijd tussen Kate en Camilla: ‘Alsof er twee koninginnen zijn’

Achter de gouden deuren van Buckingham Palace lijkt het aardig te rommelen. Tussen koningin Camilla (77) en prinses Kate (43) hangt een voelbare spanning. Volgens insiders zouden de twee verwikkeld zijn in een stille machtsstrijd en geen van beiden is van plan te buigen.

De geruchten over wrijving tussen de twee zijn niet nieuw, maar sinds een video viraal ging waarin Camilla Kate tijdens een staatsbezoek ogenschijnlijk opzij wuifde, volgen fans elk moment tussen de twee met argusogen. En volgens paleismedewerkers is het sindsdien alleen maar koeler geworden.

“Camilla voelt zich aan de kant geschoven, terwijl Kate steeds zelfverzekerder en zichtbaarder wordt,” vertelt een insider aan RadarOnline. “Ze weet dat de machtsverhoudingen aan het verschuiven zijn, en geen van beiden is van plan om stilletjes plaats te maken.”

Kate is stijlvol en professioneel

Een andere bron vult aan: “Camilla heeft keihard gewerkt om geaccepteerd te worden na jaren van kritiek. Nu ziet ze hoe Kate zich steeds meer opstelt als toekomstige koningin, stijlvol, professioneel en met koninklijke allure, en dat maakt haar nerveus.”

De spanning zou bovendien samenhangen met de zorgen om de gezondheid van koning Charles. Volgens insiders bereidt het paleis prins William ‘stilletjes voor om sneller dan gepland een grotere rol te nemen‘. “De schijn van een perfecte gezondheid begint te wankelen,” aldus een hofdignitaris.

Camilla en Kate zijn totaal verschillend

Dat Camilla en Kate nooit echte hartsvriendinnen zijn geweest, is geen geheim. “Ze zijn totaal verschillend,” zegt royaltykenner Valentine Low. “Kate is beheerst en bedachtzaam, terwijl Camilla veel losser en spontaner is.”

Hoe het ook zij, de paleisbronnen zijn het over één ding eens: de spanning is voelbaar. “Het lijkt soms alsof er twee koninginnen zijn,” aldus een medewerker. “Eén die haar plek al heeft, en één die zich stilletjes voorbereidt om die over te nemen.”

