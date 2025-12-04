State Visit By The President Of The Federal Republic Of Germany Day 1

Oei! Buren boos op William en Kate vanwege omweg voor kerstboom

Tekst: Denise Delgado

04/12/2025

De buren van prins William en prinses Kate zijn het beu: voor de zoveelste keer veroorzaakt het koninklijke koppel ongemak sinds hun intrek in Forest Lodge bij Windsor. Dit keer draait de rel om… kerstbomen.

Waar de omwonenden vroeger makkelijk naar de lokale Christmas Tree Shop konden rijden, moeten ze nu ruim een kilometer (meer dan twee kilometer volgens sommige buren) omrijden. De reden: een tijdelijke omleidingsweg die werd aangelegd om te voorkomen dat kersthoppers te dicht in de buurt van William en Kate’s nieuwe woning komen.

En dat zorgt voor ‘chaos’, meldt The Daily Mail. Auto’s die aan de verkeerde kant van de pionnen rijden, bijna-botsingen… de sfeer is allesbehalve kerstachtig.

Beveiliging

De kerstboomshop heeft zelfs koninklijke beveiliging in de parkeerplaats staan. Shoppers zagen hoe een auto met twee agenten in burger twee dagen lang stationair bleef draaien om te voorkomen dat iemand per ongeluk het terrein van de royals zou oprijden.

“Er staan extra beveiligingsmensen bij de vroegere ingang van Windsor Park,” vertelt een bewoner. “We moeten nu een lange route rond het afgezette domein volgen om onze kerstboom te kunnen kopen.”

Niet de eerste keer dat buren klagen

Sinds de verhuizing van William en Kate naar Forest Lodge ging een enorm gebied van 3,7 kilometer op slot. Paden, stukken park en wegen waar omwonenden altijd kwamen, zijn nu verboden terrein. Dat viel destijds al slecht. “Ze moedigen ons aan om lekker naar buiten te gaan en vervolgens sluiten ze alles af,” klaagde een buur eerder. “Het is hypocriet. Natuurlijk moeten ze beschermd worden, maar er staan enorme hekken en overal camera’s. We zijn niet onder de indruk.”

Kerststress in Windsor

Met de feestdagen in aantocht was het ophalen van een kerstboom altijd een traditie in de buurt. Maar nu de omleiding en beveiligingschaos elk jaar lijkt toe te nemen, is de kerstvrede ver te zoeken. Of William en Kate zelf van deze burenstress op de hoogte zijn, is onbekend.

Ondertussen heeft het prinsenpaar vorige week een ‘magische avond’ beleefd bij de Royal Variety Performance. Dat schreven William en Kate in een bericht op Instagram. Bekijk de video hieronder.

BEELD: GETTY IMAGES
Via: Royalty-Online

