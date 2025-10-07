Nieuwe getuigen gehoord in zaak tegen Marius Borg Høiby

Tekst: Denise Delgado

Marius Borg Høiby (28) is opnieuw onderwerp van politieonderzoek. De Noorse politie heeft nieuwe getuigen verhoord in de zaak tegen de zoon van kroonprinses Mette-Marit.

Mishandeling ex-vriendin

Het ging vooral om getuigen die nog niet eerder waren gehoord en die informatie zouden hebben over de vermeende mishandeling door Marius van zijn ex-vriendin Nora Haukland.

Marius wordt verdacht van 32 strafbare feiten, waaronder vier verkrachtingen. Zijn advocaten wilden tegenover de media geen commentaar geven. De rechtszaak staat gepland voor februari en zal ongeveer zes weken duren. Marius riskeert een gevangenisstraf van maximaal tien jaar.

