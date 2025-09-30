Verrassende wending: ‘Marius Borg Høiby wil een openbaar proces’

Tekst: Denise Delgado

Een opvallende draai in de zaak rond Marius Borg Høiby, de zoon van prinses Mette-Marit. Hij wil dat de deuren van zijn proces openblijven voor de pers.

“Wij zien geen reden om de deuren gesloten te houden”, zegt zijn advocaat Petar Sekulic in de Noorse krant Dagbladet.

Belangstelling is enorm

Het proces start op 3 februari 2026 en duurt achttien dagen. De belangstelling uit binnen- én buitenland is enorm. Waar slachtoffers eerder aandrongen op besloten zittingen, lijkt Høiby juist volledige openheid te willen. Alleen het deel dat over zijn gezondheidstoestand gaat, zou achter gesloten deuren plaatsvinden.

Volgens Aftenposten hebben Høiby’s advocaten geen bezwaar gemaakt tegen verzoeken van slachtoffers om bepaalde zittingen besloten te houden. De deadline hiervoor verstreek op 25 september; de rechtbank moet nog bepalen hoe dit wordt ingevuld.

Marius en zijn moeder, prinses Mette-Marit, in betere tijden

Heftige aantijgingen

De aantijgingen tegen Marius zijn heftig: hij zou onder invloed van drank en drugs slachtoffers hebben mishandeld, bestolen en verkracht. Buitenlandse media schrijven zelfs over videobeelden waarop seksueel misbruik te zien zou zijn, opgenomen in de kelder van de koninklijke residentie. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een celstraf van maximaal tien jaar boven het hoofd.

De zoon van prinses Mette-Marit zal volgens Scandinavische media op de tweede dag getuigen en krijgt de kans na verklaringen van de tegenpartij te reageren. Advocaat Sekulic zegt: “We hebben een dubbelcijferig aantal getuigen die beide partijen kennen en volgens ons waardevolle informatie kunnen geven.”

53 getuigen

Het Openbaar Ministerie zou 53 getuigen willen oproepen, terwijl de slachtoffers drie namen hebben aangedragen, waaronder een traumadeskundige. Alles wijst erop dat dit een van de meest spraakmakende processen in de recente Noorse geschiedenis wordt.

BEELD: ANP/ GETTY IMAGES

