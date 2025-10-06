Meghan Markle schittert na tien jaar op rode loper Paris Fashion Week

Een weekend vol glitter en glamour voor Meghan Markle (44): de hertogin van Sussex maakte na tien jaar haar comeback tijdens de modeweek in Parijs. Volgens ‘Vanity Fair’ was ze zaterdagavond aanwezig bij de eerste show van de nieuwe Balenciaga-creatief directeur Pierpaolo Piccioli.

Meghan werkt samen met Piccioli

Meghan arriveerde precies op het moment dat de lichten doofden en de show begon. Eerder bevestigde een woordvoerder van Meghan haar aanwezigheid en liet weten dat ze erbij was om Piccioli te steunen.

De hertogin droeg door de jaren heen vaker zijn ontwerpen, onder meer tijdens officiële gelegenheden. “Ze hebben nauw samengewerkt aan ontwerpen voor belangrijke momenten op het wereldtoneel. Ze heeft zijn vakmanschap en moderne elegantie altijd bewonderd en vanavond was niet anders.”

Voor de gelegenheid koos Meghan een losvallend wit broekpak. Op Instagram gaf ze haar volgers alvast een glimp van haar look, door een video te delen waarop haar wandelende voeten en de wijdvallende pijpen van de outfit te zien zijn. Later die avond plaatste ze nog een kort filmpje vanuit een auto, terwijl ze door het nachtelijke Parijs reed.

Balenciaga: Outside Arrivals Paris Fashion Week Womenswear Spring/summer 2026

Later wist de hertogin iedereen te verrassen met een tweede look. Meghan woonde de Balenciaga Womenswear lente/zomer 2026-show bij, gekleed in een elegante zwarte japon met cape.

Meghan Markle bij Paris Fashion Week Womenswear Spring Summer 2026

Ze combineerde de eenvoudige maar chique jurk met zwarte satijnen pumps, diamanten oorbellen en gouden armbanden. Haar haar droeg ze strak naar achteren in een lage knot. Benieuwd naar behind the scenes-beelden? Bekijk de video hieronder:

