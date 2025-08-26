Zo ziet de ochtendroutine van Meghan Markle eruit

Tekst: Evelien Berkemeijer

In een openhartig gesprek vertelt Meghan Markle hoe ze haar ochtenden samen met haar gezin invult. Wat voor velen misschien een klein ritueel lijkt, is voor haar een bewuste manier om de dag in harmonie te starten.

Ze geeft aan dat ze graag in de keuken staat en dat het ontbijt een belangrijk moment van samenzijn vormt. Daarbij gaat het haar niet om ingewikkelde recepten, maar om aandacht en verbondenheid.

Een warm ontbijt op tafel

In een aflevering onthult Meghan dat ze de meeste dagen een warm ontbijt voor haar gezin maakt. ‘Het is niet zo ingewikkeld als mensen denken dat het is’, zegt ze. ‘Het voelt als een grote onderneming, maar je snijdt gewoon brood, je dompelt het onder in wat eieren en houdt het voor gezien.’

Verrassingspannenkoeken voor de kinderen

Wanneer ze dieper ingaat op wat ze graag kookt, vertelt Meghan: ‘Gebakken eieren en pannenkoeken, maar ik vind het leuk om verrassingspannenkoeken voor de kinderen te maken, dus ik doe altijd wat gemalen lijnzaad, giet er wat chiazaad in. En Lili zal me vragen: “Mag ik chiazaad? Ik wil dat er sproeten in zitten.”‘

Het ritueel van samenzijn

Voor Meghan Markle gaat ontbijt verder dan alleen eten. ‘Het ritueel van het ontbijt is een heilige tijd als gezin’, voegt ze eraan toe. ‘Je neemt gewoon een minuut rust voor de dag.’

FOTO: JEMAL COUNTESS/GETTY IMAGES BRON: BBC/WITH LOVE, MEGHAN