Prince Harry And Princess Meghan On Stage At One805 Live, Santa Barbara, California, Usa 20 Sep 2025

Prins Harry en Meghan stralen bij benefietconcert Kevin Costner

Tekst: Denise Delgado

22/09/2025

Harry (41) en Meghan (44) zijn weer samen en het geluk straalde er vanaf. Dit keer woonde het duo het sterrencast-rijke benefietconcert One805LIVE! van Kevin Costner in Santa Barbara bij

Het evenement bracht bewoners uit Santa Barbara, waar Harry en Meghan sinds 2020 wonen, samen om geld in te zamelen voor essentiële apparatuur en programma’s voor het mentale welzijn van lokale hulpverleners. Op het podium verzorgden onder anderen Trisha Yearwood, Good Charlotte en The Fray de optredens.

De tekst gaat verder onder de foto.

One805live! 2025 Harry en Meghan benefietconcert Kevin Costner
Harry en Meghan

Lees ook: Harry en Meghan verlengen alsnog contract met Netflix

Harry stal even de show door een prijs uit te reiken aan brandweercommandant Mark Hartwig, waarna Meghan hem liefdevol omhelsde terwijl ze vanaf de zijkant van het podium toekeek.

Het koppel was voor het laatst samen aanwezig bij het jaarlijkse benefietconcert in 2023; vorig jaar bezocht Harry One805LIVE! zonder Meghan.

Ontmoeting met vader

De prins was onlangs kort in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens zijn bezoek had hij ook een korte ontmoeting met zijn vader, koning Charles. Bekijk de video hieronder:

BEELD: ANP/GETTY IMAGES
Via: Royalty-Online

LEES OOK

Koning Charles ontmoet oudste mens ter wereld
Column: Vier keer Amalia
Cute! Prinses Kate en Melania Trump knutselen met scoutingkinderen
Trump en Melania eren koningin Elizabeth met krans
Lees meer Royalty

Uit andere media

Party Juiste Formaat Uitgelichte Afbeelding

De grote liefde van Marieke Westenenk: bekijk hem hier!

Actrice Marieke Westenenk is dit jaar een van de deelnemers aan ‘Expeditie Robinson’, het survivalprogramma waarin BN’ers op een onbewoond eiland proberen te overleven. Maar met wie deelt zij buiten dat eiland eigenlijk haar leven? Op de website van Party zie je haar grote liefde!
Weekend Charlize Theron

In de spotlight: Charlize Theron

Charlize Theron groeide op in een onveilige thuissituatie. Toen haar gewelddadige alcoholistische vader haar en haar moeder op een dag fysiek en met een geweer aanviel, schoot haar moeder terug. Met fatale gevolgen. Een traumatische gebeurtenis voor Charlize. ’Ik ben er trots op dat ik dat heb overleefd.’
Vriendin Inspiratie Creatieve

Deze 5 sterrenbeelden krijgen deze herfst bijzondere creatieve inspiratie

De herfst is hét seizoen van verandering: vallende bladeren, knusse avonden en een frisse wind die vaak ook nieuwe ideeën met zich meebrengt. Sommige sterrenbeelden merken dit extra sterk en voelen hun creativiteit deze maanden stromen. Ben jij er eentje van? 
Sante allergie herfst

Last van niesbuien in de herfst? Dit moet je weten

Veel mensen denken dat allergieën alleen in de lente voorkomen, maar ook in de herfst kun je flink last hebben van niesbuien, een loopneus of jeukende ogen. Hoe zit dat precies? En welke hardnekkige fabels kloppen niet?
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise