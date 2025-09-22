Prins Harry en Meghan stralen bij benefietconcert Kevin Costner

Tekst: Denise Delgado

Harry (41) en Meghan (44) zijn weer samen en het geluk straalde er vanaf. Dit keer woonde het duo het sterrencast-rijke benefietconcert One805LIVE! van Kevin Costner in Santa Barbara bij

Het evenement bracht bewoners uit Santa Barbara, waar Harry en Meghan sinds 2020 wonen, samen om geld in te zamelen voor essentiële apparatuur en programma’s voor het mentale welzijn van lokale hulpverleners. Op het podium verzorgden onder anderen Trisha Yearwood, Good Charlotte en The Fray de optredens.

De tekst gaat verder onder de foto.

Harry en Meghan

Lees ook: Harry en Meghan verlengen alsnog contract met Netflix

Harry stal even de show door een prijs uit te reiken aan brandweercommandant Mark Hartwig, waarna Meghan hem liefdevol omhelsde terwijl ze vanaf de zijkant van het podium toekeek.

Het koppel was voor het laatst samen aanwezig bij het jaarlijkse benefietconcert in 2023; vorig jaar bezocht Harry One805LIVE! zonder Meghan.

Ontmoeting met vader

De prins was onlangs kort in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens zijn bezoek had hij ook een korte ontmoeting met zijn vader, koning Charles. Bekijk de video hieronder:

BEELD: ANP/GETTY IMAGES

Via: Royalty-Online