Harry en Meghan verlengen alsnog contract met Netflix

Tekst: Denise Delgado

Prins Harry (40) en Meghan (44) kunnen opgelucht ademhalen: de Sussexen gaan gewoon door met hun samenwerking met Netflix.

Miljoenendeal liep op zijn einde

De Britse kranten meldden dat het er de afgelopen maanden behoorlijk gespannen aan toe ging bij Harry en Meghan. Hun miljoenendeal met Netflix, die ze in 2020 sloten, liep namelijk op zijn einde. Het koppel werkt sinds 2020 via hun productiehuis Archewell Productions samen met de streamingdienst, goed voor titels als Heart of Invictus, Harry & Meghan en recent With Love, Meghan. Van die laatste serie verschijnt later deze maand het tweede seizoen.

First-look deal

Maandag maakte de streamingdienst toch nog bekend door te gaan met het koppel. Wel gaat het nu om een andere constructie: een zogeheten first-look deal. Daarbij moeten Harry en Meghan hun nieuwe film- of tv-projecten eerst aan Netflix presenteren. De dienst beslist vervolgens of ze het project willen realiseren. Zo niet, dan staat het duo vrij om met andere streamingdiensten of zenders in gesprek te gaan.

Een scène uit de trailer van de Netflix-serie Harry & Meghan. Foto: Netflix.

Doordachte content

Meghan laat in een verklaring weten ’trots’ te zijn op de verlenging. “Mijn echtgenoot en ik voelen ons geïnspireerd door onze partners die nauw met ons samenwerken en door ons team bij Archewell Productions dat samenwerkt om doordachte content te creëren in verschillende genres die wereldwijd aanslaat en onze gedeelde visie uitdraagt.”

Volgens Netflix-topvrouw Bela Bajaria zijn Harry en Meghan ‘invloedrijke stemmen’ met verhalen die wereldwijd aanslaan.

With Love, Meghan spin Off

In december verschijnt er ook nog een speciale With Love, Meghan-aflevering: Holiday Celebration. Daarin laat Meghan zien hoe ze zich in Montecito klaarmaakt voor de feestdagen. Volgens de verklaring wordt het een ‘feestdagenwonder’ vol warmte, traditie en een flinke dosis plezier.

With Love, Meghan. Foto: Netflix

