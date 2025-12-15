3rd Annual Project Healthy Minds World Mental Health Day Gala Meghan Markle

Meghan Markle heeft geen plannen om vader te zien, ondanks brief

Tekst: Denise Delgado

15/12/2025

Beenamputatie

Thomas verblijft in een ziekenhuis in de Filipijnen, waar hij herstelt van een beenamputatie. Er is al langere tijd geen contact tussen beiden. Wel stuurde Meghan hem vorige week een brief, die volgens de krant nog onbeantwoord is gebleven.

The Sunday Times meldt dat Meghan geen stappen richting verzoening overweegt. De hertogin zou een telefoongesprek hebben vermeden uit vrees dat het gesprek zou worden afgeluisterd.

Brief in plaats van telefoontje

In de brief zou de hertogin van Sussex haar gevoelens hebben gedeeld over de mediaoptredens van Thomas rond haar huwelijk met prins Harry en in de jaren daarna. Hij uitte destijds meermaals kritiek op het paar en klaagde erover zijn kleinkinderen nooit te hebben gezien.

Wens van vader

Eerder zei Thomas tegen The Mail on Sunday dat hij niet wil sterven zonder weer contact met Meghan te hebben. Ook wil hij prins Archie en prinses Lilibet graag ontmoeten.

BEELD: ANP

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

