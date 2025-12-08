Meghan Markle Koninklijke Regel 2048x1404.jpg

Meghan zoekt contact met zieke vader: Dít is er aan de hand

Tekst: Denise Delgado

08/12/2025

Meghan Markle (44) zou opnieuw contact hebben gezocht met haar vervreemde vader. Thomas Markle lag naar verluidt zwaargewond in het ziekenhuis in de Filipijnen. Het nieuws zorgt wereldwijd voor opschudding. Wat is er precies gebeurd?

Geen contact

Meghan en haar vader hebben al lange tijd geen contact meer. Rond haar huwelijk in 2018 liep het mis, nadat Thomas toegeeflijk was tegenover paparazzi en in scène gezette foto’s liet maken voor de bruiloft. Ook gaf hij nadien meerdere interviews waarin hij openhartig sprak over zijn dochter, haar relatie met Harry en zelfs over koning Charles, die Meghan uiteindelijk naar het altaar begeleidde.

De band herstelde daarna nooit meer. In de jaren die volgden kreeg Thomas verschillende gezondheidsproblemen, waaronder een beroerte in 2022 waardoor hij tijdelijk niet kon praten.

Beenamputatie

Op 3 december werd opnieuw alarm geslagen: Thomas moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens zijn zoon, Thomas Markle Jr., verslechterde zijn toestand razendsnel en was zijn leven in direct gevaar. Hij werd per ambulance overgebracht naar een groter ziekenhuis, waar artsen maar liefst drie uur opereerden. Later bleek dat een tweede ingreep nodig zou zijn om bloedproppen te verwijderen.

Kort daarna volgde nóg schokkender nieuws: de 79-jarige Thomas had een amputatie van zijn linkeronderbeen ondergaan. Zijn zoon vertelde dat het om leven of dood ging. “Er was geen keuze,” aldus Thomas Jr. “De operatie moest meteen.”

Poging tot contact

Na de operatie verschenen berichten dat Meghan haar vader niet had benaderd. Dat zorgde voor flinke commotie. Maar twee dagen later kwam er een ander verhaal naar buiten.

Op 5 december bevestigde Meghans woordvoerder tegenover internationale media dat de hertogin wel degelijk contact had gezocht. “Ik kan bevestigen dat zij haar vader heeft benaderd,” klonk het. Volgens ingewijden zou Meghan hem eerder die dag een e-mail hebben gestuurd.

Thomas zelf ontkende later dat hij iets had ontvangen, waarna Meghans woordvoerder opnieuw benadrukte dat er wél een poging tot contact was geweest.

Hoe nu verder?

Wat de boodschap precies bevatte en of er opnieuw écht contact komt tussen vader en dochter, blijft voorlopig onduidelijk. Maar dat de spanningen binnen de familie Markle weer hoog oplopen, staat vast. De komende dagen zullen ongetwijfeld meer duidelijkheid geven over de toestand van Thomas en over de vraag of dit drama de familie dichter bij elkaar zal brengen of juist verder uit elkaar.

