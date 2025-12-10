Brief Meghan ‘nu veilig in handen’ van vader Thomas Markle

Meghan Markle

Meghan Markle (44) heeft na lange tijd weer contact weten te leggen met haar vader, Thomas Markle (81). Volgens haar woordvoerder is een brief van Meghan inmiddels bij hem aangekomen. Dat meldt ‘People’.

Beenamputatie

Meghan heeft een brief laten bezorgen aan het ziekenhuisbed van haar vader in de Filipijnen. Thomas, met wie Meghan sinds 2018 gebrouilleerd is, herstelt in een ziekenhuis nadat op 3 december een deel van zijn onderbeen is geamputeerd. Op 9 december werd bekend dat de hertogin had geprobeerd hem correspondentie te sturen, omdat haar telefoontjes en e-mails hem naar verluidt niet hadden bereikt. Nu is dat wel gelukt.

De woordvoerder laat weten dat het ‘buitengewoon moeilijk’ is geweest om privé contact op te nemen met haar vader. “Met de steun van betrouwbare en vertrouwde contacten is haar correspondentie nu veilig in zijn handen.”

Meerdere ziekenhuizen gebeld

Bij haar pogingen om haar vader te bereiken, heeft Meghan volgens People persoonlijk meerdere ziekenhuizen gebeld om hem te lokaliseren. Ook heeft het team van de hertogin navraag gedaan bij mensen in Thomas’ omgeving om duidelijkheid te krijgen over de beste manier om hem te bereiken tijdens zijn herstel.

De breuk tussen Meghan en haar vader ontstond in de aanloop naar haar huwelijk met prins Harry in 2018. Nadien uitte Thomas zich meerdere keren kritisch over zijn dochter en Harry, en klaagde hij erover dat hij zijn kleinkinderen niet mocht zien.

