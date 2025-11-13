Koning Charles Ozzy Osbourne

Koning Charles stuurde familie Osbourne brief na overlijden Ozzy: ‘Zorgzaam mens’

Tekst: Denise Delgado

13/11/2025

Koning Charles (76) heeft zijn medeleven betuigd aan de familie Osbourne na het overlijden van rockicoon Ozzy Osbourne. In de podcast ‘The Osbournes’ vertelde zoon Jack (40) dat de Britse vorst persoonlijk een brief stuurde aan de nabestaanden.

Zorgzaam mens met een warm hart

Weduwe Sharon Osbourne is diep geraakt door het gebaar van koning Charles. “Hij is een geweldig mens. Niet alleen omdat hij ons schreef toen Ozzy overleed, maar als hij dat voor ons doet, weet je dat hij dat voor heel, heel veel mensen doet.”

Sharon was ook dankbaar voor hoe vriendelijk koning Charles altijd voor Ozzy is geweest. “Hij heeft een goed hart,” zegt ze. “Hij had niet bepaalde dingen hoeven doen die hij in het verleden voor Ozzy heeft gedaan.” Zo zette de koning Ozzy in het zonnetje op zijn verjaardag. Ook toen hij in het ziekenhuis lag na een motorongeluk, nam de vorst contact op. “Hij is een goed, zorgzaam mens met een warm hart.”

Voicemail van de president

Tijdens de aflevering liet de familie ook een bijzondere voicemail horen van Donald Trump. “Ozzy was een geweldige kerel. Ik heb hem een ​​paar keer ontmoet en ik wil je vertellen dat hij in alle opzichten uniek en getalenteerd was,” klonk het van de president, die Sharon nog kent van haar deelname aan Celebrity Apprentice. Beluister de aflevering hieronder:

Bekijk ook:

