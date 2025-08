Doodsoorzaak Ozzy Osbourne bekendgemaakt

Tekst: Dunya Diercks

De doodsoorzaak van metallegende Ozzy Osbourne is bekendgemaakt. Ozzy stierf 22 juli op 76-jarige leeftijd aan een hartinfarct, blijkt uit documenten die zijn dochter Aimee indiende in London, aldus de Britse krant Daily Mail. Hij kreeg het hartinfarct niet in het ziekenhuis, wat verklaart waarom er die dag een traumaheli naar Ozzy’s landgoed in Buckinghamshire vloog.

Ook speelden ischemische hartklachten (wat betekent dat de bloedtoevoer naar de hartspier onvoldoende is) plus de ziekte van Parkinson een rol in het overlijden van de rockster. Ook kreeg hij te kampen met problemen met zijn ruggegraat, waardoor hij de laatste maanden niet meer kon lopen.

Processie

Begin vorige maand stond de legendarische rocker voor het eerst sinds 20 jaar met zijn band Black Sabbath op het podium voor zijn laatste optreden. Afgelopen week kon zijn publiek afscheid van hem nemen: hij kreeg een processie in zijn geboortestad Birmingham, waar talloze mensen langs de weg stonden om hem de laatste eer te bewijzen. Zijn familie stapte bij de Black Sabbath Bridge uit om te kijken naar alle bloemen en brieven die mensen daar hadden achtergelaten om Ozzy te eren:

