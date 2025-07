Metallegende Ozzy Osbourne (76) overleden

Tekst: Dunya Diercks

Rocklegende Ozzy Osbourne is dinsdagochtend op 76-jarige leeftijd overleden, zo meldt zijn familie. Amper twee weken geleden stond de legendarische rocker, die leed aan de ziekte van Parkinson, nog voor het eerst sinds 20 jaar met zijn band Black Sabbath op het podium voor zijn laatste optreden.

Zijn familie meldt in een verklaring: “Het is met meer verdriet dan woorden kunnen uitdrukken dat we moeten melden dat onze geliefde Ozzy Osbourne vanmorgen is overleden. Hij was bij zijn familie en omringd met liefde. We vragen iedereen om de privacy van onze familie op dit moment te respecteren. Sharon, Jack, Kelly, Aimee en Louis.”

Eerste metalband ooit

Black Sabbath wordt beschouwd als de eerste echte metalband ooit en scoorde monsterhits als Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train en Changes. Ozzy ging zijn hele leven gebukt onder meerdere verslavingen waardoor hij een paar bijzondere acties op zijn naam heeft staan, zoals het afbijten van de kop van een vleermuis tijdens een optreden. Op advies van zijn vrouw Sharon nam hij ooit ‘vredesduifjes’ mee naar een meeting met hoge bazen van een platenmaatschappij als blijk van waardering, om vervolgens de kop van één van de duiven af te bijten, iets wat bepaald niet in de planning stond.

The Osbournes

Ozzy, Sharon zoon Jack en dochter Kelly waren in de jaren ’90 de grondleggers van de realitysoap met hun eigen reallifeserie The Osbournes, dat van 2002 tot 2005 te zien was op MTV. Ozzy en Sharon’s oudste dochter, Aimee, weigerde aan de serie mee te doen.

Naast Jack, Kelly en Aimee heeft Ozzy dochter Jessica en zoon Louis uit zijn eerste huwelijk met Thelma Riley. Riley had toen al zoon Elliot, die door Ozzy werd geadopteerd. De rockster was ook opa van meerdere kleinkinderen.