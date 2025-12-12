King Charles Iii Visits Staffordshire

Koning Charles openhartig over leven met kanker

Tekst: Denise Delgado

12/12/2025

Koning Charles (77) heeft een persoonlijke videoboodschap opgenomen over zijn ervaring met kanker. De boodschap wordt vrijdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) uitgezonden tijdens ‘Stand Up To Cancer’ op Channel 4. Het fragment is twee weken geleden opgenomen in Clarence House.

Koning Charles spreekt over zijn herstel. In februari 2024 werd bij hem een niet nader gespecificeerde vorm van kanker vastgesteld. Hij ondergaat nog behandelingen, maar is weer aan het werk. Volgens de BBC blijft het onwaarschijnlijk dat hij het exacte type kanker noemt.

De boodschap is bedoeld om open te zijn over ziekte en herstel, zonder medische details prijs te geven. Met de video wil de vorst laten zien dat werken en behandelen soms naast elkaar kunnen bestaan en dat herstel tijd en begeleiding vergt.

Vroege diagnose

Stand Up To Cancer zamelt geld in voor onderzoek en roept mensen op zich te laten controleren. Vroege herkenning vergroot de kans op een effectieve behandeling. De campagne gebruikt televisie en online acties om zo veel mogelijk kijkers te bereiken.

Scherm­afbeelding 2025 12 12 Om 14.21.29
Werkhervatting met beleid

De koning pakt werkzaamheden gefaseerd op, in overleg met artsen. Het paleis benadrukt dat gezondheid vooropstaat en dat publieke optredens waar nodig worden aangepast.

