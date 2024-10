Kate Middleton bezoekt plaats steekpartij bij Taylor Swift-dansles

Kate bracht donderdag een bezoek aan het Southport Community Centre om met leden van de hulpdiensten te spreken. Ze oogde somber terwijl ze samen met haar man, prins William, met verschillende aanwezigen sprak.

Eind juli stak een 17-jarige jongen tijdens een dansles drie kinderen dood en raakten zeven anderen gewond. Voor Kate is dit een van de weinige publieke optredens sinds ze in maart haar kankerdiagnose bekendmaakte. Ze was in juni en juli aanwezig bij Trooping the Colour, de jaarlijkse viering van de officiële verjaardag van de koning, en bij Wimbledon.

Haar bezoek van donderdag lijkt erop te wijzen dat ze langzaam terugkeert naar het openbare leven. Ongeveer een maand geleden kondigde ze aan klaar te zijn met de chemotherapie en liet weten ‘uit te kijken naar het hervatten van haar werk en het bijwonen van enkele publieke evenementen.’

Kate droeg een donkerbruine jas met daaronder een kastanjebruine jurk met witte stippen. Haar kleding was afgestemd op die van William, die een grijze blazer en kastanjebruine trui droeg.

De prins en prinses van Wales bezoeken Southport

Bekijk ook:

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: GETTY IMAGES