Harry en Meghan zetten zich samen met hun kinderen in voor vrijwilligerswerk

Meghan Markle (44) en prins Harry (41) laten zien dat Thanksgiving niet alleen draait om kalkoen en pompoentaart, maar vooral om iets goeds doen voor een ander. Het Sussex-gezin dook in Los Angeles de keuken in om samen met hun kinderen Archie (6) en Lilibet (4) maaltijden te bereiden voor mensen die het moeilijk hebben.

Meghan en Harry stonden samen met vrijwilligers van Our Big Kitchen Los Angeles (OBKLA), een organisatie die maaltijden maakt voor inwoners van LA die kampen met voedselonzekerheid, in de keuken. Op de foto’s is te zien hoe betrokken het gezin is.

Matching looks

Archie en Lilibet stalen de show, beide gehuld in schattige OBKLA-petjes. Archie rolde geconcentreerd deegballetjes, terwijl Lilibet in haar rood-blauwe ruitjurkje vrolijk meeliep in de keuken. De hele familie ging volledig voor de matching look, met petjes en schorten.

Instagram: @meghan

Waardering voor voedsel

De hertogin liet eerder dit jaar al weten dat zij en Harry hun kinderen opvoeden met een sterk besef van waardering voor voedsel. “We verbouwen zelf veel groenten,” vertelde ze in een podcast. “Tuinieren leert kinderen geduld en laat ze begrijpen waar eten vandaan komt.”

Ze benadrukt elk jaar weer hoe belangrijk het voor haar is om vrienden zonder familie welkom te heten aan tafel. “Er is altijd plek,” zei ze in Marie Claire. Ook kijkt ze ernaar uit hoe haar kinderen elk jaar bewuster de feestdagen meemaken: “Ik kan niet wachten om het door hun ogen te zien.”

Nieuw seizoen

Op 3 december Meghan’s nieuwe Netflix-special With Love, Meghan: Holiday Celebration, waarin ze opnieuw magische momenten voor haar kinderen creëert.

