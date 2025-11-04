With Love Meghan Netflix

Meghan’s nieuwe kerstdrankje valt niet bij iedereen in de smaak: ‘Luchtverfrisser’

Tekst: Denise Delgado

04/11/2025

Meghan Markle (44), heeft opnieuw voor flink wat online rumoer gezorgd. Deze keer met een opmerkelijk kerstdrankje. In een video op Instagram laat Meghan zien hoe ze met haar eigen As Ever Spiced Cider Mulling Spice Kit een ‘gezellige warme drank’ maakt.

GEKOOKT WATER MET KRUIDEN

Wat blijkt? De basis van haar recept is… gekookt water. Dit maakt onderdeel van Meghans nieuwe kerstcollectie van haar lifestylemerk As Ever. De hertogin legt uit hoe ze een pan water aan de kook brengt, van het vuur haalt en daar haar kruidenmix in laat trekken. Daarna schept ze het mengsel in glazen en voegt ze kaneelstokjes, citroen en een lepeltje van haar peperdure honing van $28 toe. Eventueel kun je er, zegt ze, ‘een scheutje drank naar keuze’ in doen, maar volgens Meghan is het zonder alcohol ‘het meest rustgevende drankje voor koude dagen.’

Luchtverfrisser in een mok

Op sociale media konden kijkers hun verbazing niet verbergen. ‘Heeft Meghan Markle zojuist mulled water gemaakt? Normaal voeg je die kruiden toch toe aan appelcider of wijn?’, schreef iemand op X (voorheen Twitter). Mulled water is een warme drank (wijn of appelcider) die wordt gekruid met specerijen. ‘Ze maakt gewoon een simmer pot. Dat zetten makelaars op het fornuis om huizen lekker te laten ruiken. Alleen serveert zij het in een mok!’ grapt een ander. Sommigen waren ronduit kritisch: ‘Ze weet duidelijk niet wat ze aan het doen is. Ze heeft nu een luchtverfrisser tot drankje gepromoveerd.’

Toch zijn er ook positieve reacties zoals een golf aan hearteyes. Want hoewel de ‘mulled water’ veel stof doet opwaaien, lijken velen vooral gefascineerd door Meghans stralende verschijning.

BEELD: NETFLIX/INSTAGRAM: @MEGHAN
Via: Royalty-Online

