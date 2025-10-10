Harry en Meghan schitteren in New York in matchende outfits

Tekst: Denise Delgado

Twinning is winning! Prins Harry (41) en Meghan Markle (44) straalden in perfectly matching outfits tijdens het Project Healthy Mind Gala in New York. Daar mochten ze samen de ‘Humanitarians of the Year’-award in ontvangst nemen: een erkenning voor hun inzet via de Archewell Foundation om de online wereld veiliger te maken voor jongeren en gezinnen.

Match made in heaven

Het koppel verscheen in perfect op elkaar afgestemde looks. Meghan droeg een elegante zwarte blazer met diepe halslijn en bijpassende broek van Armani, gecombineerd met gouden sieraden en een chique clutch. Harry koos eveneens voor zwart, met een wit overhemd en zwarte das, een stijlvolle match met zijn vrouw.

De tekst gaat verder onder de foto.

Project Healthy Minds’ World Mental Health Day Festival

LEES OOK: Dochter Harry en Meghan wordt prinses genoemd

Trots op de samenwerking

In een eerder statement lieten ze weten trots te zijn op hun samenwerking met Project Healthy Minds. “Als ouders zijn we geraakt door de kracht van hun verhalen en voelen we ons vereerd om hen te ondersteunen,” aldus het stel. “We zijn trots op onze langdurige samenwerking met Project Healthy Minds. Samen doen we er alles aan om een van de meest urgente kwesties van onze tijd onder de aandacht te brengen.”

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Druk schema

De hertog en hertogin van Sussex hebben de laatste weken een druk schema. Zo verscheen Harry onlangs bij een evenement van het Movember Institute of Men’s Health, terwijl Meghan haar rentree maakte op Paris Fashion Week. Eind september waren ze samen nog aanwezig bij het benefietconcert One805LIVE!.

Lees ook: Prins Harry verliest zaak om beveiliging

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @WHOWHATWEAR