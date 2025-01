Meghan Markle deelt emotioneel bericht: ‘Ontelbare tranen gelaten’

Meghan rouwt om haar overleden hond Guy. In een bericht op Instagram deelt de vrouw van de Britse prins Harry dat de beagle die zij in 2015 adopteerde, is overleden.

“Ik heb ontelbare tranen gelaten – het soort tranen waarbij je onder de douche gaat staan in de absurde hoop dat het stromende water op je gezicht ze op de een of andere manier zal doen verdwijnen, of dat je kunt doen alsof ze er niet zijn”, schrijft Meghan bij een video waarin haar hond te zien is.

“Bedankt voor zoveel jaren van onvoorwaardelijke liefde, mijn lieve Guy. Je hebt mijn leven verrijkt op manieren die je nooit zult weten”, aldus Meghan over haar overleden hond. Guy was aanwezig bij veel belangrijke momenten in het leven van Meghan, zoals haar huwelijk met Harry.