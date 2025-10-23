Project Healthy Minds' World Mental Health Day Festival Harry Meghan

Harry en Meghan roepen op tot verbod op superintelligente AI

Tekst: Denise Delgado

23/10/2025

Prins Harry (41) en Meghan Markle (44) steunen een internationale oproep om de ontwikkeling van kunstmatige superintelligentie voorlopig te stoppen. De groep, waarin ook wetenschappers en andere bekende personen zitten, vindt dat de technologie pas verder ontwikkeld mag worden als zeker is dat die veilig kan worden gebruikt.

AI moet dienen, niet vervangen

“De toekomst van AI moet de mensheid dienen, niet vervangen,” zei prins Harry in een persoonlijke toelichting. “Ik geloof dat de ware test van vooruitgang niet zal zijn hoe snel we gaan, maar hoe verstandig we sturen. Er is geen tweede kans.”

Kunstmatige superintelligentie (ASI) is de term voor AI-systemen die, hoewel nog niet ontwikkeld, het menselijk intelligentieniveau op alle cognitieve taken zouden overtreffen.

In de verklaring staat dat het verbod van kracht moet blijven totdat er een ‘breed wetenschappelijk draagvlak’ is om ASI ‘veilig en beheersbaar’ te ontwikkelen, en er ‘voldoende publieke steun’ voor bestaat.

De verklaring, georganiseerd door de non-profitorganisatie Future of Life Institute, is ondertekend door onder meer Nobelprijswinnaars, Apple-medeoprichter Steve Wozniak en schrijver Stephen Fry.

Het initiatief onderscheidt zich van eerdere oproepen doordat het wordt gesteund door mensen uit uiteenlopende beroepsgroepen en politieke stromingen.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

