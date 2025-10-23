Harry en Meghan roepen op tot verbod op superintelligente AI

Tekst: Denise Delgado

Prins Harry (41) en Meghan Markle (44) steunen een internationale oproep om de ontwikkeling van kunstmatige superintelligentie voorlopig te stoppen. De groep, waarin ook wetenschappers en andere bekende personen zitten, vindt dat de technologie pas verder ontwikkeld mag worden als zeker is dat die veilig kan worden gebruikt.

AI moet dienen, niet vervangen

“De toekomst van AI moet de mensheid dienen, niet vervangen,” zei prins Harry in een persoonlijke toelichting. “Ik geloof dat de ware test van vooruitgang niet zal zijn hoe snel we gaan, maar hoe verstandig we sturen. Er is geen tweede kans.”

Kunstmatige superintelligentie (ASI) is de term voor AI-systemen die, hoewel nog niet ontwikkeld, het menselijk intelligentieniveau op alle cognitieve taken zouden overtreffen.

In de verklaring staat dat het verbod van kracht moet blijven totdat er een ‘breed wetenschappelijk draagvlak’ is om ASI ‘veilig en beheersbaar’ te ontwikkelen, en er ‘voldoende publieke steun’ voor bestaat.

De verklaring, georganiseerd door de non-profitorganisatie Future of Life Institute, is ondertekend door onder meer Nobelprijswinnaars, Apple-medeoprichter Steve Wozniak en schrijver Stephen Fry.

Het initiatief onderscheidt zich van eerdere oproepen doordat het wordt gesteund door mensen uit uiteenlopende beroepsgroepen en politieke stromingen.

BEELD: GETTY IMAGES

Via: Royalty-Online