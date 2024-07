Groot feest voor 19e verjaardag prinses Alexia

Afgelopen weekend werd er tot in de vroege uurtjes gefeest in de stallen van Paleis Noordeinde ter ere van de negentiende verjaardag van prinses Alexia. Weekend doet deze week exclusief verslag van dit koninklijke verjaardagspartijtje.

Normaliter buigen de chefs aan het hof zich over staatsbanketten met niet al te moeilijke gerechten. Afgelopen weekend konden ze zich voor het diner ter ere van prinses Alexia’s negentiende verjaardag weer eens goed uitsloven. Het werd uitgeserveerd in de stallen achter Paleis Noordeinde dat voor de gelegenheid sprookjesachtig versierd was. Maar na het diner was de avond nog lang niet voorbij. Er werd tot in de vroege uurtjes doorgefeest.

Gastenlijst onbekend

Wie er precies op de gastenlijst stonden is echter onbekend. Alexia is de afgelopen tijd nog niet gespot op internationale galafeesten en koninklijke huwelijken, dus weten we niet wie zich tot haar (koninklijke) vriendenkring mogen rekenen.

