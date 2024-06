Prinses Alexia wordt 19 en zo ziet haar koninklijke verjaardag eruit

Prinses Alexia is woensdag jarig. De middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima is negentien jaar geworden en dat is natuurlijk reden voor een feestje.

De koninklijke familie eet woensdagavond samen om haar verjaardag te vieren. Dat vertelde koningin Máxima tijdens een bezoek aan circulaire bedrijven in Friesland, is te zien in een filmpje dat royaltyverslaggever Rick Evers deelt op Instagram.

“Ik moet nu rennen”, zei Máxima aan het einde van haar bezoek, waarna ze vertelde dat ze samen gaan eten.

Geen groot feest vandaag thuis op Paleis Huis ten Bosch, “maar wél even met elkaar eten,” vertelde koningin Máxima me zojuist in Leeuwarden na haar bezoek over circulariteit. — Rick Evers (@RickEversRoyal) June 26, 2024

Studieplannen onduidelijk

De prinses begint na de zomer met haar studie. Tijdens de zomerfotosessie op Paleis Huis ten Bosch gaf zij aan dat ze nog niet heeft besloten welke studie ze wil gaan doen.

Alexia werd op 26 juni 2005 geboren in Den Haag. Ze is na haar oudere zus Amalia tweede in de lijn van Nederlandse troonopvolging.