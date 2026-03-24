Prince Harry, Duke Of Sussex Attends Invictus Engagements In London

Getuige noemt verklarin nep: ‘Zaak prins Harry is op leugens gebaseerd’

Tekst: Denise Delgado

24/03/2026

Een belangrijke getuige in de rechtszaak die prins Harry heeft aangespannen tegen uitgever Associated Newspapers Limited (ANL) zegt dat een verklaring die aan hem wordt toegeschreven nep is. Volgens hem heeft hij het document nooit ondertekend en is zijn handtekening vervalst.

Cruciaal document

Het gaat om een verklaring die op naam staat van privédetective Gavin Burrows. In dat stuk zou hij toegeven ‘honderden, mogelijk duizenden’ mensen te hebben onderzocht, onder meer door telefoonlijnen af te luisteren en voicemails te hacken. Dat document is volgens berichtgeving een belangrijk onderdeel in de argumentatie van Harry en zijn medestanders.

Lees ook: Kaartjes voor prins Harry’s Disney World

Harry en Elton John tegen ANL

De prins voert de zaak samen met zes anderen, onder wie Elton John. Zij beschuldigen ANL, uitgever van onder meer The Daily Mail, van jarenlang illegaal informatie verzamelen. ANL ontkent dat.

‘Op leugens gebaseerd’

Voor de rechter zei Burrows dat hij de verklaring nooit heeft getekend en noemde hij de zaak ‘op leugens gebaseerd’.

Lees ook: Contract Harry en Meghan met Netflix niet verlengd

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES

LEES OOK

‘Druk rond Andrew zorgt voor afstand tussen Beatrice en Edoardo’
Beatrix heropent molen De Wachter na restauratie
Mette-Marit kan oude e-mails met Epstein niet meer inzien
Voormalig prins Andrew weer gespot na arrestatie
Lees meer Royalty

Uit andere media

Party Inhoudelijke Behandeling Hoger Beroep Ali B

Ali B vindt situatie surrealistisch en noemt zichzelf ‘symbool van MeToo-discussie’
Weekend Inhoudelijke Behandeling Hoger Beroep Ali B

Ali B noemt zichzelf bij gerechtshof ‘symbool van Me Too-discussie’
Sante 5 Inspirerende Boeken

5 Inspirerende boeken die je helpen groeien
Vriendin vrouw bed

Evie: ‘Ik denk dat er een geest in mijn huis zit’
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise