Getuige noemt verklarin nep: ‘Zaak prins Harry is op leugens gebaseerd’

Tekst: Denise Delgado

Een belangrijke getuige in de rechtszaak die prins Harry heeft aangespannen tegen uitgever Associated Newspapers Limited (ANL) zegt dat een verklaring die aan hem wordt toegeschreven nep is. Volgens hem heeft hij het document nooit ondertekend en is zijn handtekening vervalst.

Cruciaal document

Het gaat om een verklaring die op naam staat van privédetective Gavin Burrows. In dat stuk zou hij toegeven ‘honderden, mogelijk duizenden’ mensen te hebben onderzocht, onder meer door telefoonlijnen af te luisteren en voicemails te hacken. Dat document is volgens berichtgeving een belangrijk onderdeel in de argumentatie van Harry en zijn medestanders.

Harry en Elton John tegen ANL

De prins voert de zaak samen met zes anderen, onder wie Elton John. Zij beschuldigen ANL, uitgever van onder meer The Daily Mail, van jarenlang illegaal informatie verzamelen. ANL ontkent dat.

‘Op leugens gebaseerd’

Voor de rechter zei Burrows dat hij de verklaring nooit heeft getekend en noemde hij de zaak ‘op leugens gebaseerd’.

