Prins Harry voelde zich ‘ongelooflijk paranoïde’ door illegale informatieverzameling

Tekst: Denise Delgado

Prins Harry (41) stelt dat uitgever Associated Newspapers Limited in veertien artikelen onrechtmatig verkregen informatie over hem gebruikte. Dat heeft ‘ernstige gevolgen’ gehad voor zijn relaties en gemoedsrust, blijkt uit gerechtelijke stukken. Dat schrijft ‘Sky News’.

De publicaties verschenen tussen 2001 en 2013. Ze zouden gaan over ‘intieme familiekwesties’ en zijn relatie met Chelsy Davy. In één geval zou een journalist een privédetective hebben ingehuurd voor vluchtgegevens.

‘Bronnen’ als dekmantel

Harry zegt dat ANL termen als ‘bronnen’ en ‘vrienden’ gebruikte om de herkomst te verhullen. ‘Ik vind het diep verontrustend dat Associated uitdrukkingen zoals bronnen, vrienden en dergelijke gebruikte als een middel om onwettige informatieverzameling te verbergen.’ Het inzetten van een privédetective noemt hij ‘schokkend’.

Hij vertelde dat hij het gevoel had dat ‘elke beweging, gedachte of emotie werd gevolgd en gemonitord’ en dat de vermeende acties ‘wantrouwen en achterdocht’ creëerden en hem ‘ongelooflijk paranoïde maakten’.

Steun van mede-eisers

Ook Elton John en echtgenoot David Furnish klagen ANL aan. De rechtbank kreeg te horen dat het stel ook ‘verontwaardigd’ was over het vermeende ‘stelen’ van de geboorteakte en medische gegevens van hun zoon Zachary na zijn geboorte.

Het stel stelt dat tien artikelen over hen tussen 2002 en 2015 gebaseerd waren op onrechtmatige informatievergaring door ANL. Volgens documenten, aangehaald door Britse media, zegt Furnish: ‘Diep geraakt door de onzekerheid van niet weten hoe vaak we doelwit waren. We weten nog steeds niet wat er echt met ons is gebeurd.’

Lees ook: Prins Harry getuigt in zaak tegen uitgever van Daily Mail

Proces van weken

De zaak tegen ANL is maandag begonnen. De behandeling duurt naar verwachting negen weken.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES

Via: Royalty-Online